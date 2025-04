Michael van Gerwen vecht tegen de tranen: 'Mensen hebben geen idee wat dit betekent voor mij'

Het kostte Michael van Gerwen alle moeite om zijn tranen binnenboord te houden nadat de Nederlandse topdarter maandagavond zijn eerste titel van 2025 won. Hij versloeg op de Euro Tour in München landgenoot Gian van Veen in de finale en kreeg daarna al snel waterige ogen.

Met veel gejuich en geschreeuw vierde hij de titel in Duitsland. Na de eerste stoot adrenaline kwamen de emoties bij de nummer drie van de wereld. Alle twijfels en kritiek van de afgelopen maanden borrelden naar de oppervlakte. Terwijl het podium in München zich klaarmaakte voor de huldiging, verdronk Van Gerwen zijn tranen met een glaasje water. Toen hij aan het woord kwam, deed hij dat trots en blij, zonder zijn tranen de vrije loop te laten.

'Dit betekent veel voor mij'

Toen de Duitse fans hun winnaar massaal toezongen, slinke Van Gerwen nog maar een traantje weg. "Dit betekent veel voor mij", zei de Nederlander meteen na afloop op het podium. "Iedereen weet waar ik vandaan kom. Ik vecht de laatste maanden vooral tegen mijn eigen problemen. Ik speel slecht de laatste weken. Ik weet dat ik dit in me heb, maar ik wil het week in week uit laten zien."

'Dat irriteert me soms'

Het frustreert MVG dat de druk maar niet afneemt voor hem. "Met al die druk op mij de hele tijd... Dat irriteert me soms. Mensen hier in het publiek hebben geen idee wat dit voor mij betekent. Dit is alles voor mij. Dit toernooi winnen in München, ook nog eens met Pasen... Dit had ik nodig. Als je kijkt hoe ik dit weeeknd speelde, was het weer echt goed."

Sneer naar Luke Littler

Over zijn jonge landgenoot Gian van Veen had hij ook niets anders dan lovende woorden. "Hij is een fantastische speler en geeft me altijd een pittige wedstrijd." Daarna richtte hij zich tot het publiek en sneerde hij onbedoeld naar Luke Littler. "Wat anderen ook zeggen, ik heb zelden zo'n goed publiek gezien als hier."

Reactie Gian van Veen

Van Veen sprak over 'drie fenomenale dagen in München'. "Vorig jaar in Hongarije (zijn eerste Euro Tour-finale, red.) was ik blij met plek twee. Maar nu niet, we speelden allebei niet goed. Hij (Van Gerwen, red.) is wel de verdiende winnaar. Als je mij dit een paar dagen geleden had verteld, had ik ervoor getekend om de finale te hlen. Maar ik baal nu natuurlijk vooral."