Dirk van Duijvenbode viel afgelopen weekend in negatieve zin op tijdens de Players Championship Finals. De Nederlandse topdarter verloor niet alleen al snel van Madars Razma in de eerste ronde, hij kreeg ook nog eens bonje met de scheidsrechter van dienst. Ex-prof Vincent van der Voort kan in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wel lachen om het incident.

Van der Voort weet als geen ander hoe Van Duijvenbode zich voelde. Zelf kreeg hij ook eens een boete voor het onderhands weggooien van zijn pijl richting het bord. Datzelfde leek Van Duijvenbode te doen tegen Razma. "Die kreeg een kleine error", grinnikt Van der Voort. "Die had de mijne. Lekker zo'n onderhandsie erbij, huppakee. Bij mij was er geen ontkenning aan, maar bij Dirk hebben we het niet goed kunnen zien."

Discussie naast het bord

Van Duijvenbode speelde tegen Razma op baan 2, waar minder camera's op staan. Daardoor was het voor de kijkers gissen wat er precies gebeurde. De scheidsrechter keurde de laatste pijl van de Nederlander in ieder geval af, wat tot frustratie bij de darter leidde. Na afloop van de verloren partij ging Aubergenius nog in discussie naast het bord.

'Dat was uiteraard frustratie'

"Dirk was het er in ieder geval niet mee eens. Dat was uiteraard frustratie. Hij speelt op dit moment ook niet wat hij wil. Na zijn terugkeer van een blessure is het wel goed, maar hij moet er meer moeite doen dan voorheen. Volgens mij heeft het met ritme te maken. Hij is scorend zo geconcentreerd en aan het mikken, in plaats van dat hij iets meer op souplesse gooit. Hij gooide voorheen sneller dan nu.

Revanche op WK darts

Na de vroege uitschakeling kon voor Van Duijvenbode al snel de blik op het WK darts. Daar treft hij in de eerste ronde de Belg Andy Baetens. Hij en Van der Voort hopen op revanche voor vorig jaar, toen Van Duijvenbode doodziek uit het toernooi vloog en na afloop ruziemaakte met een microfoon. "Het is sowieso te hopen dat het hem dit keer allemaal niet in de steek laat."

'Tochthok eerste klas'

Volgens Van der Voort is het WK darts in december gevaarlijk voor de topdarters. "Dat was altijd wel in december waar je mee bezig was", weet de ex-prof nog van zijn actieve tijd. "Proberen niet ziek te worden. Die maand ben je gewoon veel bezig. Dat Alexandra Palace is ook een tochthok eerste klas. Dus als je dan naar de wc moest vanuit de ingooiruimte, dan stond er heel veel tocht op die dus. Dus dan weet je: dat slaat natuurlijk ook op je lijf. Dan ben je altijd wat bang."

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door de Players Championship Finals. Ook het WK darts komt er nu echt aan, want de loting is al geweest. Daar komt later een extra voorbeschouwing van online. Tot die tijd kun je de nieuwste aflevering hieronder beluisteren of via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.

