Raymond van Barneveld beleefde een dramatische Players Championship Finals, waar hij al in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Pool Krzysztof Ratajski. Maar daar blijkt, dagen na zijn verloren duel, een verklaring voor te zijn. Ex-prof en goede vriend Vincent van der Voort sprak hem namelijk na de afgang in Minehead.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door deelt Van der Voort zijn verklaring én zijn zorgen over de vijfvoudig wereldkampioen. "Het was moeilijk om weer te zien. Maar hij bleek ziek te zijn. Dus ja... Dan is het natuurlijk al allemaal heel moeilijk. Maar hij was ook wel weer heel veel aan het wisselen met z'n spullen. Ik vind dat moeilijk om te zien, omdat hij zo eigenlijk een beetje radeloos lijkt."

'Als diegene niet geholpen wil worden...'

Volgens Van der Voort is Van Barneveld duidelijk op zoek naar steun, zowel in zijn materiaal als in mensen om zich heen die hem écht willen helpen. "Misschien gebeurt het ook al wel, maar je moet ook dingen accepteren en aannemen. Je kan iemand wel willen helpen, maar als diegene niet geholpen wil worden... Of dat hij uiteindelijk dan toch altijd zijn eigen plan trekt..."

Aan de andere kant moet Barney zich ook afvragen hoe serieus hij iemand neemt. "Je moet wel iemand hebben waar je blind vertrouwen in hebt. Als je dat niet hebt, gaat het ook niet werken", weet Van der Voort, die zelf Michael van Gerwen altijd bijstaat en van advies voorziet. Van der Voort noemt het ziek zijn van Van Barneveld wel een verzachtende omstandigheid in deze situatie.

In de spiegel kijken

"Je hebt een beetje het gevoel dat hij er alleen voor staat. Voor zo'n groot kampioen is dat wel moeilijk. Hij bleek nu ziek, dus het een en ander is wel te verklaren. Maar hij is ook veel vaker niet ziek en dan loopt hij er ook zo bij. Dus het is wel zo dat hij nu gewoon een keertje in de spiegel moet kijken. Wat wil ik nog? Dat zal toch anders moeten dan hoe hij het nu gedaan heeft."

Volgens Van der Voort heeft op deze manier doorgaan niet zo heel veel nut. Hij weet zelf ook niet wát Van Barneveld dan precies moet doen. "Hij moet met iemand gaan samenwerken en dan zal je ook met iemand moeten praten. Maar ik weet dat verder ook niet."

WK darts

Van Barneveld staat wel op het komende WK darts en kan daar in één klap zijn slechte seizoen goedmaken, iets waar Van der Voort en presentator Damian Vlottes vurig op hopen. "Dat zou toch heel mooi zijn." In de eerste ronde treft hij de Zwitser Stefan Bellmont, daarna wacht mogelijk een duel met Damon Heta.

