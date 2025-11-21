Dirk van Duijvenbode is blijven steken in de openingsronde van het majortoernooi Players Championship Finals. Madars Razma won van Aubergenius met 6-3. In de slotfase ging de Nederlandse darter in debat met de referee.

Bij een stand van 5-3 in het voordeel van Razma had Van Duijvenbode een kans om terug te breken tot 5-4. De Zuid-Hollandse darter gooide een 180 om van 287 naar 107 te gaan, waarop een brul volgde als teken dat hij klaar was voor de strijd.

'Illegal dart'

In de beurt erna kon hij via tops de leg pakken. Dat lukte niet. Er bleef 20 over voor Van Duijvenbode, die een enkele 10 gooide, terwijl hij dubbel 10 nodig had. Switchen dus naar dubbel 5, maar ook dat lukte niet: de pijl kwam in de enkele 5. Uit frustratie wierp hij zijn laatste pijl onderhands naar het bord.

Dirk van Duijvenbode is not happy...



He's deemed to throw an illegal dart before Madars Razma sweeps up a 6-3 victory to progress.



📺 https://t.co/SPmnf5chNR #PCFinals | R1 pic.twitter.com/uu97lTFc3l — PDC Darts (@OfficialPDC) November 21, 2025

De omroeper zei: "15, de laatste dart telt niet". Daardoor bleef Van Duijvenbode op 20 staan. Het was zijn bedoeling om zichzelf met die derde pijl dood te gooien, zodat hij bij de eventuele nieuwe beurt weer 20 zou moeten uitgooien. Maar met een score van 15 kwam hij dus uit op 5, wat je niet met één pijl kan uitgooien.

Discussie

Er volgde een gesprek met de omroeper. Na een paar keer zwaaien met zijn wijsvinger gaf Van Duijvenbode het op. Bij het teruglopen gooide hij uit misnoegen nog zijn hoofd opzij. Razma maakte daarna sowieso een einde aan de partij.

Vervolgens stapte Aubergenius alweer af op de officials van de bond PDC. Een geanimeerd gesprek volgde. "Van Duijvenbode wil waarschijnlijk uitleg krijgen waarom die score niet telde. Het feit is dat onderhands gooien nu eenmaal niet mag", zeiden de commentatoren van Viaplay.

Players Championship Finals

De Players Championship Finals zijn vrijdagmiddag begonnen. De 64 beste darters van afgelopen jaar op de 34 vloertoernooien nemen het volgens de plaatsingslijst tegen elkaar op. Gian van Veen, één van de tien Nederlandse darters die meedoet in Minehead, heeft een extra partij op de agenda: zondag staat hij in de finale van het WK voor jeugdspelers, tegen Beau Greaves.