Het WK darts kan beginnen, want de loting is gedaan. Vijftien Nederlanders kennen hun tegenstanders in de eerste ronde van het grootste WK darts ooit, dat op 11 december begint. Er is maar één Nederlands onderonsje, tussen Danny Noppert en Jurjen van der Velde. Check hier de loting van de Nederlanders en om welke bedragen qua prijzengeld ze strijden.

De PDC kondigde eerder dit jaar aan dat het prijzengeld voor het komende WK darts door het dak gaat. Liefst 1 miljoen pond ligt er klaar voor de winnaar. Verdedigt Luke Littler zijn eerste titel met succes, komt er een Nederlandse winnaar of een nieuwe sensatie die na de jaarwisseling met de Sid Waddell Trophy in zijn handen staat in Londen? De tijd zal het leren.

Vijftien Nederlanders

Er doen vijftien Nederlanders mee aan het komende WK darts. Op papier zijn er kansen voor bijna alle landgenoten om in ieder geval de volgende ronde te halen. De lastigste loting is voor de Nederlandse vrouw Noa-Lynn van Leuven, die meteen tegen voormalig wereldkampioen Peter Wright moet. Hij is echter al jaren uit vorm en dat geeft dus ook weer een kans. Ook Chris Landman heeft het met zijn tegenstander niet getroffen.

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont (Zwitserland)

Michael van Gerwen - Mitsohiko Tatsunami (Japan)

Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich (Duitsland)

Danny Noppert - Jurjen van der Velde (enige Nederlandse onderonsje)

Wessel Nijman - Karel Sedlacek (Tsjechië)

Kevin Doets - Matthew Dennant (Engeland)

Gian van Veen - Cristo Reyes (Spanje)

Madars Razma (Letland) - Jamai van den Herik

Richard Veenstra - Nitin Kumar (India)

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens (België)

Niels Zonneveld - Haupai Puha (Nieuw-Zeeland)

Lukas Wenig (Duitsland) - Wesley Plaisier

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven

Ryan Searle - Chris Landman

Meeste prijzengeld ooit

Op het komende WK darts is het meeste prijzengeld ooit te verdienen. De winnaar gaat naar huis met liefst 1 miljoen pond, terwijl er voor alle andere rondes een verdubbeling klaarligt. Check hieronder de verdeling van de totale prijzenpot van 5 miljoen pond.



Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)