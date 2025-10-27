Gian van Veen (23) legde zondag beslag op zijn allereerste majortitel bij de dartsbond PDC. De Gelderse darter versloeg bij het EK de nummer 1 van de wereld, Luke Humphries. De Engelse kranten zijn benieuwd: wie is The Giant precies?

De Engelse tabloid The Sun komt daags na de grootse triomf van Van Veen met een profiel. Van Veen liet immers een puik niveau zien bij het EK in Dortmund, wat verwachtingen schept voor de toekomstige prestaties van de 1,93 meter lange Giant.

Mentale blokkade

De als Pieter Gerard van Veen geboren darter heeft een bachelor in luchtvaarttechnologie en werkte een tijdje op Schiphol. Nu neemt zijn loopbaan een grote vlucht: hij is gestegen naar plek zeven van de ranglijst PDC Order of Merit. The Sun stipt aan dat Van Veen een paar jaar terug nog overwoog te stoppen met darts.

"Er was een tijd dat het niet lukte om de dartpijlen op correcte wijze los te laten", schrijft de krant. Die aandoening heet darteritis. "Hij leed onder een mentale blokkade. Ook ex-topper Eric Bristow had die aandoening. Van Veen stond op het punt dat hij de sport ging verlaten."

Darteritis

Volgens de krant zijn er nog sporen van darteritis te zien bij Van Veen. Zoals die keer dat hij zestien moest uitgooien en hij uitgebreid de tijd nam en ook even mikte zonder te gooien.

"En er waren meer momenten dat hij even pauzeerde voor het gooien", staat er. Van Veen verwees in zijn interview direct na afloop ook naar dat verleden. "Ik had toen het gevoel dat ik niet meer wilde spelen. Maar ik ging toch door en nu ben ik daar erg blij mee, want anders had ik nu vermoedelijk een kantoorbaantje van 9 tot 5."

Bloed

In de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl gaat Van Veen in op het wondje dat hij zondag had aan een vinger. "Op het podium begon ik met een witte handdoek en daar zaten op een gegeven moment tachtig rode puntjes op van het bloed", kan Van Veen nu lachen.

Zeker met een titel en een paar dagen dartsrust voor de boeg. "Nu dat wondje laten helen, anders ligt m'n duim er straks af", grinnikt hij.

Podcast Darts Draait Door

Op dinsdag 28 oktober komt de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door online. Daarin wordt natuurlijk gesproken over én met Europees kampioen Gian van Veen. Ex-prof Vincent van der Voort laat zijn licht schijnen over het EK darts en kijkt vooruit naar de Grand Slam en andere zaken in de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering dinsdag vanaf 16.00 uur of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.