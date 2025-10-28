Topdarter Gerwyn Price is in afgelopen tijd zoveel kilo's afgevallen, dat het begint op te vallen. De topdarter uit Wales stond altijd bekend om zijn spieren en bonkige uiterlijk, maar daar is momenteel weinig meer van over. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt zijn uiterlijk uitgebreid besproken.

Presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort kwamen Price op de EK darts tegen. Ze schrokken van wat ze zagen rondom de enige wedstrijd die The Iceman speelde. Hij verloor in de eerste ronde van Daryl Gurney. Vlottes kwam Price vervolgens tegen in de gangen. "Ik dacht dat het een kind was in zijn shirt. Daar is niks meer van over. Wat zal hij wegen? Je mag niet zeggen als iemand te dik is, dus laten we als iemand te dun is ook respectvol blijven... Maar hij is wel flink afgevallen", zegt hij tegen ex-prof Van der Voort.

Koprol in een tl-buis

"Hij had ook flink wat spieren. Hij was bonkig. Er stond wel echt een kerel, nu is het inderdaad een jochie. Nog effe en hij krijgt een pak slaag van Bradley Brooks (een andere dunne darter, red.)", grapt Van der Voort. "En die maakt een koprol in een tl-buis. Dat gaat niet goed. Maar er is inderdaad niks meer van Price over nu. Hij is ook nog eens niet zo groot. Hij was breed, met veel spieren en ging ook veel naar de sportschool. Hij moet nu wel stoppen met afvallen. Het is hem aan te raden om weer iets aan te komen. Dit is niet goed."

'Lijkt wel de omgekeerde wereld'

Van der Voort benadrukt dat het 'goedbedoeld advies is' van zijn kant en dat Price lekker zelf moet weten wat hij met z'n lichaam doet. "Het is niet zo dat het mij wat interesseert, voor mijn part valt hij nog meer af. Het is goedbedoeld advies, maar ik zou hem wel aanraden om meer te gaan eten. Hij heeft een eigen fish & chips-shop, dus het komt er ook zo weer aan." Vervolgens moet Vlottes hard lachen. "Het lijkt wel een omgekeerde wereld, dat wij darters aanraden om veel te gaan eten."

