Het EK darts in Dortmund kleurde dit weekend oranje. Gian van Veen pakte zondag zijn allereerste majortitel door eerst Michael van Gerwen te verslaan en vervolgens in de finale ook met Luke Humphries af te rekenen. Van Veen verdient daar ook een heel riant bedrag aan prijzengeld mee.

Van Veen maakt al een tijdje veel indruk, maar het lukte hem nog niet om een grote titel te pakken bij de PDC. Daar kwam zondag verandering in. Hij leek opnieuw mis te gaan grijpen nadat hij bij een 10-9 voorsprong tegen Humphries twee wedstrijdpijlen miste, maar een leg later sloeg hij alsnog toe nadat de Brit op zijn beurt een matchdart gemist had.

De 23-jarige Van Veen schaart zich daarmee in een illuster rijtje. Hij is na Van Gerwen, Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Roland Scholten en Co Stompé pas de zesde Nederlander die een individueel tv-toernooi bij de PDC wint. Stompé slaagde daar overigens niet individueel in, want hij won in 2010 samen met Van Barneveld de World Cup of Darts.

Prijzengeld Van Veen

In totaal werd er voor 600.000 Britse pond gespeeld in de Westfalenhallen. Van Veen verdient als winnaar maar liefst 120.000 pond, dat is omgerekend ongeveer 138.000 euro. Dat bedrag krijgt hij niet alleen op zijn bankrekening gestort, maar telt ook mee voor de wereldranglijst. Van Veen maakt daardoor een enorme sprong. Hij begon als de nummer vijftien van de wereld aan het EK en is vanaf maandag terug te vinden op de zevende plek.

Van Veen krijgt een stuk meer prijzengeld dan de winnaar van het eerste EK in 2008. Phil Taylor kreeg toen 50.000 pond voor zijn toernooizege.

Prijzengeld EK darts 2025

Winnaar: 120.000 pond (ongeveer 138.000 euro)

Verliezend finalist: 60.000 pond (rond de 70.000 euro)

Halvefinalisten: 40.000 pond (ongeveer 46.000 euro)

Kwartfinalisten: 25.000 pond (28.000 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.200 euro)

Eerste ronde: 7500 pond (8600 euro)

Totaal: 600.000 pond (zo'n 700.000 euro)

Oranje boven in Dortmund

Naast Van Veen haalden er nog twee andere Nederlanders de halve finales: Van Gerwen en Danny Noppert. Zij moesten dus genoegen nemen met 40.000 Britse ponden. Jermaine Wattimena, die vorig jaar de verliezend finalist was, verloor in de tweede ronde en gaat dus naar huis met 15.000 pond. Van Barneveld, Wessel Nijman en Dirk van Duijvenbode krijgen 7.500 pond voor hun uitschakeling in de eerste ronde.

Van Veen, Van Gerwen en Noppert zorgden overigens voor Nederlandse darthistorie, want nooit eerder stonden er drie landgenoten in de halve finales van een groot tv-toernooi bij de PDC.