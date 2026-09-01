Luke Littler zal inmiddels iets positiever naar Duitsland kijken. De Britse wereldkampioen darts, die de afgelopen jaren geregeld werd uitgefloten door Duitse fans, mocht maandag uitgerekend daar een bijzondere prijs in ontvangst nemen.

Luke Littler en Duitsland vormen nooit echt een goede combinatie. Veel Euro Tours worden in Duitsland georganiseerd en juist daar laat de nummer één van de wereld het regelmatig afweten. Dat is niet gek: tijdens de wedstrijden die de tweevoudig wereldkampioen daar speelde, kon hij vaak rekenen op fluitconcerten en gejoel.

Littler zou volgens ingewijden echt een hekel hebben aan gooien in Duitsland. Zo vertelde Vincent van der Voort eerder deze maand in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door dat 'Littler Duitsland echt een verschrikkelijk land vindt'.

De relatie tussen Littler en het Duitse publiek is al langer stroef. Vorig jaar dreigde hij al met een boycot nadat hij tijdens de German Darts Grand Prix werd uitgefloten. Ook op de European Tour en tijdens andere toernooien kreeg hij te maken met een vijandige sfeer.

Zelf gaf hij toen aan dat hij niet goed begreep waar de reacties vandaan kwamen. Hij vertelde dat het al begon zodra hij het podium opstapte, terwijl daar volgens hem geen aanleiding voor was.

Prijs

Maar misschien kijkt Littler inmiddels iets positiever naar Duitsland. Maandag reikte het Duitse medium BILD de Sport BILD Awards uit. Sinds 2003 reikt het sportmagazine verschillende prijzen uit aan topsporters, teams, trainers en sportinitiatieven vanwege hun bijzondere prestaties, emotionele comebacks of maatschappelijke impact in het afgelopen jaar.

Zo ontving ook de Britse wereldkampioen Luke Littler een onderscheiding. De 19-jarige dartssensatie kreeg de Weltmeister Award, waarmee hij werd geëerd voor zijn historische dominantie in de sport. De redactie van SPORT BILD prees hem als de jongste PDC-wereldkampioen aller tijden, omdat hij in 2025 op slechts 17-jarige leeftijd de wereldtitel pakte en die in 2026 met succes verdedigde. Hij was uiteraard aanwezig op het gala in Hamburg, waar ook topspits Harry Kane aanwezig was.

Blinddoek

De prijs kreeg Littler overigens niet zomaar uitgereikt. De 19-jarige wereldkampioen mocht ook nog even zijn kwaliteiten op het dartbord laten zien. Dat gebeurde niet op de conventionele manier, want de Brit moest geblinddoekt een paar pijlen gooien. Hij noteerde uiteindelijk een score van 20.