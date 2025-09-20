Raymond van Barneveld heeft als vanouds een zaal in vuur en vlam gezet met een schitterend optreden. De vijfvoudig wereldkampioen blies bij de Hungarian Darts Trophy zijn opponent Dave Chisnall weg: 6-1. Barneys gemiddelde was bijna 108.
De 58-jarige dartspionier beleeft geen geweldig jaar. Hij won dit jaar tot nu toe 52 procent van zijn potjes. In zijn succesjaren, zoals 2007 toen hij de wereldtitel pakte bij de bond PDC, lag dat percentage op dik in de 80 procent. En qua jaargemiddelde is hij de nummer 48 van de wereld.
Maar zaterdagmiddag was alles anders in Hongarije. De Haagse speler won zijn zes legs in 14, 15, 13, 15, 13 en 15 darts. Hij benutte 6 van zijn 13 legdarts. Van Barneveld speelt zondag in de derde ronde tegen Gerwyn Price of Richard Veenstra. Chisnall won dit toernooi in 2023.
Uitslagen 2e ronde, zaterdag
Martin Schindler 6-2 Ryan Joyce
Cameron Menzies 6-4 Ross Smith
Danny Noppert 6-5 Rob Owen
Chris Dobey 6-3 Darren Beveridge
Rob Cross 6-3 Daryl Gurney
James Wade 6-3 Luke Woodhouse
Kim Huybrechts 6-5 Peter Wright
Raymond van Barneveld 6-1 Dave Chisnall
Damon Heta v Niko Springer
Gerwyn Price v Richard Veenstra
Michael van Gerwen v Matthew Dennant
Luke Littler v Joe Cullen
Luke Humphries v Nathan Aspinall
Stephen Bunting v Thibault Tricole
Josh Rock v Ricardo Pietreczko
Mike De Decker v Tom Bissell
Dag 1: drama voor Nederlanders
De Hungarian Darts Trophy is op de openingsdag op een fiasco uitgedraaid voor veel Nederlanders. Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Gian van Veen moeten al naar huis. Raymond van Barneveld en Richard Veenstra keren in het weekend wel terug. Check de uitslagen onderin.
De geplaatste spelers mogen de openingsronde overslaan. Michael van Gerwen is er een van hen. Hij komt zaterdag in actie tegen Matthew Dennant. Afgelopen weekend zegevierde Mighty Mike bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Dat was een onverwachte zegetocht, na maandenlang ploeteren. Hij versloeg onder meer Luke Humphries en, in de finale, Luke Littler.