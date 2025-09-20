Raymond van Barneveld heeft als vanouds een zaal in vuur en vlam gezet met een schitterend optreden. De vijfvoudig wereldkampioen blies bij de Hungarian Darts Trophy zijn opponent Dave Chisnall weg: 6-1. Barneys gemiddelde was bijna 108.

De 58-jarige dartspionier beleeft geen geweldig jaar. Hij won dit jaar tot nu toe 52 procent van zijn potjes. In zijn succesjaren, zoals 2007 toen hij de wereldtitel pakte bij de bond PDC, lag dat percentage op dik in de 80 procent. En qua jaargemiddelde is hij de nummer 48 van de wereld.

BRILLIANT BARNEY ROLLS BACK THE YEARS!



What a performance from Raymond van Barneveld! 👏



The Dutch legend averages just shy of 108 to dispatch 2023 champion Dave Chisnall and boost his hopes of World Grand Prix qualification!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET12 | R2 pic.twitter.com/2qDzxUBsWh — PDC Darts (@OfficialPDC) September 20, 2025

Maar zaterdagmiddag was alles anders in Hongarije. De Haagse speler won zijn zes legs in 14, 15, 13, 15, 13 en 15 darts. Hij benutte 6 van zijn 13 legdarts. Van Barneveld speelt zondag in de derde ronde tegen Gerwyn Price of Richard Veenstra. Chisnall won dit toernooi in 2023.

Uitslagen 2e ronde, zaterdag

Martin Schindler 6-2 Ryan Joyce

Cameron Menzies 6-4 Ross Smith

Danny Noppert 6-5 Rob Owen

Chris Dobey 6-3 Darren Beveridge

Rob Cross 6-3 Daryl Gurney

James Wade 6-3 Luke Woodhouse

Kim Huybrechts 6-5 Peter Wright

Raymond van Barneveld 6-1 Dave Chisnall



Damon Heta v Niko Springer

Gerwyn Price v Richard Veenstra

Michael van Gerwen v Matthew Dennant

Luke Littler v Joe Cullen

Luke Humphries v Nathan Aspinall

Stephen Bunting v Thibault Tricole

Josh Rock v Ricardo Pietreczko

Mike De Decker v Tom Bissell

Dag 1: drama voor Nederlanders

De Hungarian Darts Trophy is op de openingsdag op een fiasco uitgedraaid voor veel Nederlanders. Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Gian van Veen moeten al naar huis. Raymond van Barneveld en Richard Veenstra keren in het weekend wel terug. Check de uitslagen onderin.

De geplaatste spelers mogen de openingsronde overslaan. Michael van Gerwen is er een van hen. Hij komt zaterdag in actie tegen Matthew Dennant. Afgelopen weekend zegevierde Mighty Mike bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Dat was een onverwachte zegetocht, na maandenlang ploeteren. Hij versloeg onder meer Luke Humphries en, in de finale, Luke Littler.