Het was een keer geen Luke Littler of Luke Humphries die een prestigieuze TV-titel pakte, maar Michael van Gerwen die de World Series of Darts Finals op zijn naam schreef. "Niet alleen goed voor het Nederlandse darten, maar voor iedereen."

De World Series of Darts Finals is het eerste major-toernooi wat dit seizoen niet door een van beide Luke's is gewonnen. Het was Van Gerwen die samen met zijn dochtertje Zoë de trofee omhoog mocht houden op het podium van het AFAS Live. Het was ook nog eens voor het eerst dat een darter van zowel Littler als Humphries won op weg naar een titel in één toernooi.

"Het was toch Van Gerwen die de titelreeks van de Luke's verpest. Dat is niet alleen goed voor het Nederlands darten, maar voor iedereen. Want als alle finales dezelfde winnaars hebben, is het leuk dat er weer een bijkomt. Hopelijk komen Price en Rock er ook bij. Dan krijg je meer finales met spelers die van elkaar kunnen winnen. Dat is mooi", verklaart ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Net niet'

Volgens Van der Voort was Littler niet op zijn allerbest in Amsterdam, ondanks zijn finaleplaats. "Hij had het gewoon net niet. Hij gooide voor zijn doen weinig triples. Vooral na pauzes zag je dat het drie of vier legs heel goed ging en dat het daarna helemaal wegvloeide. Dan zie je toch dat dit zijn bodem is, alsnog een hele goede bodem hoor."

'Onbegrijpelijk, Price moet zich dood irriteren'

Van der Voort vindt het dan ook 'onbegrijpelijk' dat Gerwyn Price de mindere Littler niet over de knie kreeg in de halve finale. "Hij moet zich helemaal dood irriteren aan zichzelf.'' De ex-profdarter viel ook op dat de man uit Wales minder vuur in zich had. "Ik dacht dat we een stoeltje voor hem moesten pakken. Hij leek wel kapot.''

