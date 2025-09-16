De toernooizege van Michael van Gerwen bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam is nog maar het begin van zijn comeback. Zijn scheiding van ex-vrouw Daphne speelt echter nog altijd een grote rol in zijn privéleven, zo gaf de 36-jarige topdarter na zijn zege zelf aan. Daarnaast is het hele leven van de Nederlandse topdarter een stuk moeilijker en anders geworden, zo weet goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort. Ondanks het succes is er dus nog een lange weg te gaan.

Van Gerwen beleefde een intens mooi moment met zijn achtjarige dochter Zoë door haar het podium op te halen en samen alle loftuitingen te ontvangen. Zijn kinderen (hij is ook nog vader van zoon Mike) betekenen alles voor hem. Dat is in deze fase van zijn leven ook één van de redenen waarom zijn toernooizege niet meteen de volledige ommekeer zal betekenen. "Het is te opportunistisch om dat te zeggen", vindt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Zijn problemen zijn nu niet ineens allemaal opgelost."

'Dat is best moeilijk'

De ex-prof en goede vriend van MVG haalt de scheiding aan. "Die moet afgerond worden, maar de kinderen zijn af en toe ook gewoon heel verdrietig omdat ze hun vader of moeder missen. Het is niet allemaal zomaar opgelost. Zij gaan zich nu ook beseffen dat het nooit meer wordt zoals vroeger. Dat is best moeilijk", weet Van der Voort, die zelf vader is van zoon Kevin. Hij ziet dat het voor Van Gerwen ook lastig is.

'Dan ben je alleen'

"Hij heeft een kast van een huis en dan heb je altijd mensen om je heen, altijd reuring. En in één keer kom je thuis en ben je alleen. Die momenten zijn best moeilijk, hè? Er is niemand 's ochtends en niemand 's avonds waar je je verhaal bij kan doen. Dus er moet het een en ander voor hem gebeuren ook. Dus dat je je nu ineens geen zorgen meer om hem hoeft te maken... Die vlieger gaat voor mij niet op."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreekt ex-profdarter Vincent van der Voort alle ins en outs van de dartswereld met presentator Damian Vlottes. Met deze week uitgebreid de aandacht voor de prestaties van Michael van Gerwen in Amsterdam tijdens de World Series of Darts Finals, maar ook de andere Nederlandse darters komen voorbij. Beluister de aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.