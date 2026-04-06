Het Nederlandse darts zit de laatste tijd behoorlijk in de lift. Dat toonden Dirk van Duijvenbode en Kevin Doets in een zeer vermakelijke achtste finale op de German Darts Grand Prix in München. Na een spannend duel won Doets uiteindelijk nipt met 6-5 van zijn landgenoot.

De German Darts Grand Prix is dit jaar vooral het toernooi van de iets lager geplaatste Nederlanders. Waar toppers Michael van Gerwen en Gian van Veen er kansloos uitvlogen in hun eerste ronde, geldt dat zeker niet voor de achtervolgers. Op tweede Paasdag troffen Kevin Doets en Dirk van Duijvenbode elkaar, en het werd een zeer spectaculair duel.

Uitblinkende Doets

Hoewel het begin nog voor Aubergenius was, die op 1-0 voor kwam, ging daarna het gas erop bij Hawkeye Doets. Hij gooide de ene na de andere magistrale score, en liep derhalve snel uit naar een 3-1 voorsprong. Maar dat gemiddeldes en scores lang niet alles zeggen, bewees Van Duijvenbode.

De darter uit Katwijk liep namelijk op zijn beurt uit tot een 4-3 voorsprong, terwijl Doets de ene na de andere maximale score gooide. Daarnaast was de in Zweden woonachtige Doets ook sterk met uitgooien, daar hij twee keer een finish van boven de honderd punten uitgooide. Zoals een echte topwedstrijd betaamt moest er een elfde en beslissende leg aan te pas komen om te beslechten wie er met de 6-5 overwinning vandoor zou gaan.

Beslissende leg

Alsof het niet beter kon, gooide Doets in de beslissende leg alweer zijn tiende 180'er, terwijl van Duijvenbode er slechts drie gooide. Maar op het beslissende moment gooide Hawkeye slechts 28, waarna Van Duijvenbode een finish weg kon zetten. Ook hij had echter last van plankenkoorts, want hij gooide op zijn beurt ook erg laag. Daardoor mocht Doets voor de wedstrijd gooien en dat deed hij met verve. Hij plaatst zich voor het eerst ooit voor een kwartfinale op de Euro Tour.

Nederlandse kwartfinale

Daarin wacht opnieuw een Nederlands onderonsje. Dan wacht Niels Zonneveld op de 27-jarige Doets. Maar met het vertrouwen van hem zit het wel snor. Een gemiddelde van bijna 107 is zeker iets waar je mee thuis mag komen. "Dit was de beste en spannendste wedstrijd die ik ooit op een podium heb gespeeld", aldus Doets na afloop tegen de PDC. "Het voelde een beetje onwerkelijk, zo veel kansen maar zo veel moeite. Ik ben erg blij dat ik hem heb kunnen winnen."