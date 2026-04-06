Topdarter Dirk van Duijvenbode zorgde zondagmiddag voor een opvallend moment tijdens een Euro Tour-wedstrijd in München. Nadat hij hiermee de draak stak op sociale media, reageerden collega's lachend.

Van Duijvenbode nam het in de tweede ronde van de German Darts Grand Prix op tegen de Belg Mike De Decker. Bij een stand van 4-3 probeerde de Nederland negentig uit te gooien door tweemaal dubbel achttien te gooien na een enkele achttien. Nadat de eerste dubbel raak was, belandde de tweede pijl in de enkele. Hierna stak Van Duijvenbode uit het niets zijn been gestrekt in de lucht, wat voor een vreemd moment zorgde.

Opvallende post zorgt voor hilariteit bij collega's

Uiteindelijk wist Van Duijvenbode de clash tegen De Decker te winnen met 6-5. Na afloop van de partij stak Aubergenius de draak met zijn opmerkelijke actie op het podium. Zo veranderde hij zijn profielfoto op Instagram in een beeldbewerking van zichzelf in een ballerinakostuum tijdens het moment dat hij zijn been gestrekt in de lucht stak.

Hij plaatste deze opmerkelijke foto ook op zijn Instagram-pagina met het bijschrift: 'profielfoto geüpdatet'. Onder dit bericht reageerden collega's van Van Duijvenbode lachend. Zo schreef oud-wereldkampioen Luke Humphries: "Klasse!". Ook Danny Noppert reageerde. Hij plaatste een reeks van lachende emoji's.

Euro Tour in München

Dankzij het Paasweekend vindt de finaledag van de German Darts Grand Prix maandag plaats. Door zijn overwinning is Van Duijvenbode een van de vier Nederlanders die zich plaatste voor de laatste zestien in München. Hij neemt het hierin op tegen landgenoot Kevin Doets. Verder opent Noppert de middagsessie tegen Karel Sedlacek en neemt de revelatie van dit seizoen, Niels Zonneveld, het op tegen Josh Rock.

Door de afwezigheid van beiden Luke's waren Michael van Gerwen en Gian van Veen de nummers één en twee geplaatst voor het toernooi in Duitsland. Echter zat de German Darts Grand Prix er voor hen in de eerste ronde er al direct op. Van Gerwen delfde het onderspit tegen Niko Springer. Van Veen verloor verrassend van William O'Connor.