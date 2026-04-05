De German Darts Grand Prix is voor titelverdediger Michael van Gerwen op een grote deceptie uitgelopen. De Nederlandse topdarter ging in de tweede ronde met keiharde cijfers onderuit tegen thuisspeler Niko Springer: 1-6.

Van Gerwen beleefde een dramatische avond bij het vierde Euro Tour-toernooi van het jaar en dat was vrij verrassend, want de Nederland had goede herinneringen aan München. Hij bereikte bij zijn vorige vijf deelnames in de Duitse stad altijd minimaal de halve finales en pakte zelfs drie keer de titel. Deze keer ging het in zijn eerste partij echter direct mis.

Mighty Mike nam het zondagavond op tegen thuisspeler Niko Springer en die zorgde voor vreugde bij de fans. De Duitser liep al snel uit naar 4-0 en even leek Van Gerwen zelfs een whitewash om de oren te krijgen. Dat gebeurde niet, maar de Brabander verloor uiteindelijk wel kansloos met 6-1. Doordat later ook Gian van Veen hard onderuit ging, is het toernooi flink onthoofd. Luke Littler en Luke Humphries hadden namelijk überhaupt geen trek in een trip naar Duitsland.

Andere Nederlanders

Op de zondag kwamen er flink wat andere Nederlanders in actie. De dag begon met een Nederlands onderonsje tussen Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld. Wattimena kon Zonneveld scorend prima bijbenen, maar deed zichzelf de das om met zwak finishen. Hij mikte slechts één van zijn tien legdarts in een dubbel. Triple Z brak zijn landgenoot tweemaal op rij en won met 6-1.

Danny Noppert

Danny Noppert het had lastig tegen Engelsman Ritchie Edhouse. De Friese darter pakte snel een break en hield die een tijdje vast, maar na liefst drie breaks op rij, waarvan twee voor Edhouse, stond het 5/5. Het kwam dus aan op de decider. Die mocht Noppert beginnen en dat deed hij perfect met een 180. Edhouse kon de nummer 10 van de wereld niet meer onder druk zetten en met tops gooide Noppert de partij ui: 6-5.

Dirk van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode nam het op tegen Mike de Decker. De Belg zakt de laatste tijd weg op de ranking, maar kan moet putten uit dit optreden in Duitslad. Hij wist de trebles prima te vinden, maakte een break achterstand goed en had een matchdart. Aubergenius overleefde die en gooide daarna zelf de leg uit: 6-5.

Kevin Doets

Kevin Doets was de enige succesvolle Nederlander in de avond, maar het scheelde weinig tegen James Wade. Hawkeye zag zijn tegenstander al snel uitlopen naar 5-3, maar dat werkte schijnbaar als een soort wake up-call. Vanaf dat moment gooide hij maigstraal met veel hoge scores en puike finishes. Uiteindelijk hielp een 170-finish hem om een beslissende laatste leg af te dwingen. Die mocht hij zelf beginnen en ook dat deed hij met verve door direct 180 te gooien. Doets maakte het af en dat zorgde voor veel blijdschap bij zijn Braziliaanse vriendin Bianca.

Uitslagen tweede ronde German Darts Grand Prix 2026

Middagsessie

Ross Smith 6-2 Patrik Kovacs

Niels Zonneveld 6-1 Jermaine Wattimena

Karel Sedlacek 6-2 Damon Heta

Andrew Gilding 6-5 Daryl Gurney

Krzysztof Ratajski 6-5 Ryan Searle

Danny Noppert 6-5 Ritchie Edhouse

Mike De Decker 5-6 Dirk van Duijvenbode

Dave Chisnall 5-6 Michael Smith

Avondsessie

Luke Woodhouse 1-6 Kim Huybrechts

Josh Rock 6-4 Ryan Joyce

James Wade 5-6 Kevin Doets

Jonny Clayton 6-5 Marcel Hausotter

Michael van Gerwen 1-6 Niko Springer

Nathan Aspinall 6-5 Ricardo Pietreczko

Martin Schindler 6-4 Brendan Dolan

Gian van Veen 2-6 William O’Connor