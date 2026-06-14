Raymond van Barneveld heeft de laatste tijd veel moeite om op hoog niveau te blijven darten. Buiten het podium gaat het echter een stuk beter met de dartlegende. Hij vierde zondag een bijzondere mijlpaal met zijn vrouw Julia.

De carrière van Raymond van Barneveld zit behoorlijk in het slop. De Nederlandse darter verliest vrijwel elke keer direct zijn eerste wedstrijd, waardoor hij inmiddels is gezakt naar de 40ste plek op de Order of Merit. Hij kan zijn geluk wel ergens anders uithalen. Samen met grote liefde Julia vierde Barney zondag een mooie mijlpaal.

Van Barneveld en zijn Britse vrouw Julia kennen elkaar al sinds 2018. In 2022 vroeg de darter zijn toenmalige vriendin ten huwelijk onder de Eiffeltoren in Parijs. Een jaar later trouwde het stel onder de zon in Cyprus. Voor de Hagenaar is zijn vrouw zijn steun en toeverlaat, zeker in tijden dat het minder gaat achter de oche.

Mijlpaal

Op zondag hadden ze een bijzondere mijlpaal te vieren. Van Barneveld en zijn Julia vierden dat ze alweer drie jaar lang getrouwd zijn. Dat moest uiteraard op een toepasselijke manier worden gevierd. De twee geliefden gingen eerst gezellig een hapje eten in Manchester, waar het personeel zo attent was om hun te feliciteren, en vervolgens gingen ze samen shoppen.

Daar houdt de dag nog niet op. Zondagmiddag gaan ze samen naar de film The Mandalorian. Hij zal dus niet live kijken naar de prestaties van Michael van Gerwen en Gian van Veen op de World Cup. Wellicht redt Van Barneveld de wedstrijd van het Nederlands elftal in de avond.

Onlangs besloot het darticoon nog om samen met Julia te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Zij wonen nu in de stad Milton Keynes, een voorstad van Londen. Die keuze maakten ze omwille van de carrière van Barney. Dat heeft tot nu toe nog niet echt voor het gewenste resultaat gezorgd. De komende tijd zal hij overigens niet vaak op het podium te zien zijn. Vanwege de teleurstellende resultaten besloot hij om een tijdelijke dartpauze in te lassen.

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