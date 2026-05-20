Raymond van Barneveld houdt de gemoederen flink bezig. Het 59-jarige dartsicoon doet even een stapje terug na een werkelijk dramatische periode. Toch verzekert Van Barneveld dat we voorlopig nog zeker niet van hem af zijn.

Van Barneveld schudde de dartswereld flink op na zijn uitspraken begin deze week. "Tot september doe ik een stap terug", zei hij tegenover NU.nl. "Ik ben chronisch geblesseerd, vooral mentaal, en kan niet herstellen. Op dit moment is het vreselijk zwaar voor me", vertelde de vijfvoudig wereldkampioen verder.

Ook kondigde hij een verhuizing aan naar Milton Keynes, waar hij samen met zijn vrouw Julia gaat wonen. "Heel Engeland is over de toeren", vertelde Van Barneveld een dag na zijn aankondiging tegenover de NOS. Daar nuanceerde hij zijn uitspraken enigszins, door te zeggen dat hij vooral de grote toernooien en Euro Tours overslaat. De Players Championships zal hij wel zo nu en dan afgaan.

Blik op de toekomst

"De resultaten zijn erbarmelijk slecht. Ik kan niet toveren, dus het enige wat ik nu kan doen, is even wat rust pakken voor mezelf en vertrouwen opbouwen op mijn eigen baantje", vertelt Van Barneveld in gesprek met De Telegraaf. Door de overvolle kalender is hij veel op reis, dus wil hij rust pakken. Met de verhuizing naar Engeland hoopt hij dat erin te slijpen.

Stoppen is "sowieso geen optie", gaat Van Barneveld verder. Hij verwacht nog anderhalf tot twee jaar door te gaan. "Iedereen kan wel heel hard roepen dat ik moet stoppen, maar niemand kan in mijn portemonnee kijken", is hij duidelijk. "Het missen van het WK is mijn ergste nachtmerrie. Daarom moet ik nu een stapje terug doen om straks misschien wel drie vooruit te gaan."

'Laatste poging'

Ex-profdarter Vincent van der Voort, een goede vriend van Van Barneveld, sprak zich in Sportnieuws.nl Darts Draait Door al uit over het besluit van het dartsicoon. "We moeten toch vrezen voor z'n carrière. Een laatste poging, zo voelt het wel en wie weet, misschien verrast hij ons. Hij richt momenteel meer schade aan aan zijn imago dan dat doorgaan hem nu oplevert", is Van der Voort van mening. "Je hoopt dat hij zichzelf terugvindt nu."

