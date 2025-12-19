David Munyua werd donderdag de held van alle dartsfans toen hij als debutant op het WK darts de als achttiende geplaatste Mike De Decker versloeg. Hij werd niet alleen een held in Londen, maar ook in zijn thuisland Kenia. Zelfs de president had prachtige woorden voor hem over.

Munyua stapte donderdagavond voor het eerst in zijn leven het podium op van het WK darts in het Londense Alexandra Palace. De Keniaan speelde met pijlen die hij in Londen had gekocht en kwam al snel, niet heel verrassend, op 2-0 achterstand tegen de geplaatste speler De Decker. De Belg zakte echter helemaal in en liet Munyua terugkomen. De Keniaan knalde er een aantal prachtige finishes in, won de support van het publiek en liet uiteindelijk het Ally Pally ontploffen toen hij De Decker met 3-2 versloeg.

Met zijn zege werd de dertigjarige Munyua een van de grootste verrassingen aller tijden op het WK darts. Hij mocht als eerste Keniaanse speler aller tijden meedoen aan het wereldkampioenschap en won dus. Dat leverde de dierenarts uit Nairobi grote complimenten op van zijn collega-darters, maar ook van de president van zijn thuisland Kenia.

'Je hebt ons land op de kaart gezet'

In een prachtige boodschap feliciteerde William Samoei Ruto zijn landgenoot met de prachtige zege op het WK darts. "Gefeliciteerd Munyua met je historische overwinning in ronde één van het Paddy Power World Darts Championship. Met het verslaan van De Decker, een kampioen, met een gigantische comeback terwijl je twee sets achter stond, heb je een van de meest memorabele momenten ooit op het WK darts afgeleverd."

Ruto heeft zelfs geloof in nog een stunt van Munyua en wenst hem enorm veel succes tijdens zijn volgende ronde tegen Kevin Doets of Matthew Dennant. "Je hebt geschiedenis geschreven voor Kenia als de eerste Keniaan die mee mocht doen aan het WK darts in het Alexandra Palace in Londen. Je hebt jezelf en ons land op de kaart gezet in het wereldwijde darten. Nu je door bent naar de volgende ronde, weet dat het hele land achter je staat. Breng die trofee naar huis."

Congratulations David Munyua on your remarkable victory in round one at the Paddy Power World Darts Championship.



By defeating Belgium’s Mike De Decker, an established champion, with a fearless comeback from two sets down, you delivered one of the most memorable moments in the… pic.twitter.com/UUrrSbf0vX — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) December 19, 2025

