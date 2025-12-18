David Munyua ziet droom na droom uitkomen op het WK darts. De Keniaanse darter stuntte op het WK door nummer 17 van de wereld Mike De Decker naar huis te gooien. Na afloop kwam er nog een wens uit: een voetbalwedstrijd van zijn favoriete club bezoeken.

Munyua verscheen enigszins verbijsterd voor de camera bij Viaplay. De Keniaan leek nog maar amper te kunnen bevatten wat zich even daarvoor had afgespeeld op het podium in het Alexandra Palace. Hij voorzag interviewer Arjan van der Giessen in eerste instantie van korte antwoorden.

"David, je hebt zojuist geschiedenis geschreven", trapte de verslaggever af. "Absoluut", reageerde Munyua. "Iedereen in Kenia zal helemaal door het dolle heen zijn", verwachtte Van der Giessen. Weer kwam er niet veel uit bij Munyua. "Zeker, daar ben ik 100 procent zeker van", antwoordde hij.

Munyua was onverstoord op het podium

"Je leeft de droom", ging Van der Giessen verder. "Natuurlijk. Dat kan iedereen zien", zei de Keniaan. In tegenstelling tot veel anderen zag Munyua vooraf kans op een stunt. "Ik heb veel darten gekeken, er kan van alles gebeuren", beargumenteerde de Keniaan. "Toen ik naar de oche liep, was ik er klaar voor. Wat er ook zou gebeuren, ik zou mijn best doen. Niet alleen voor mezelf, ook voor mijn continent."

Munyua keek tegen een 2-0 achterstand aan in sets. "Lastig", in zijn ogen. "Tijdens de pauze had ik zoiets van: wat is er zo moeilijk aan dit moment? Focus", zei hij tegen zichzelf. Uiteindelijk draaide Munyua het helemaal om, tot grote vreugde bij het publiek. "Ik hoorde ze niet eens", onthulde de Keniaanse darter opvallend genoeg. "Het bloed van mijn lichaam kookte. Ik zat op dat moment diep in mezelf."

These scenes after David Munyua stunned Mike De Decker! 🎉 pic.twitter.com/pbH6UMJRbh — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 18, 2025

Grote droom komt uit

Van Munyua is niet veel bekend, alleen dat hij in eigen land dierenarts is en groot van van voetbalclub Chelsea. "Dat zou de grootste droom zijn die uitkomt", merkte Munyua op over een eventueel bezoek aan zijn favoriete club. "Ik ben sinds mijn tiende fan." Even later was het interview ten einde.

Maar Munyua keerde terug voor een vervolg. Toen was duidelijk dat de PDC kaartjes voor hem had geregeld voor Chelsea. Met een grote grijns stond de Keniaan voor de camera. "Vertel me: hoe combineer ik deze gevoelens?", vroeg hij aan Van der Giessen. "Ik ben heel erg blij, dankjewel. Naar Chelsea gaan betekent heel veel voor de fans in Kenia."

