Raymond van Barneveld is wat betreft het aantal wereldtitels nog altijd de onbetwiste dartskoning van Nederland, maar op basis van zijn huidige vorm is hij dat zeker niet. De topdarter leed op Koningsdag een hele pijnlijke nederlaag. Dat was zeker niet de eerste deceptie van het jaar en daardoor moet Barney serieus vrezen voor deelname aan het WK.

Met de Nederlandse feestdagen houden ze bij de PDC overduidelijk geen rekening, want op Koningsdag werd in Milton Keynes het elfde Players Championship-toernooi van het jaar gehouden. Michael van Gerwen besloot de reis naar Engeland dan ook niet te maken, maar nagenoeg al zijn landgenoten zijn maandag wel van de partij.

Zo ook Van Barneveld en de vijfvoudig wereldkampioen kon een succesje wel gebruiken, want hij beleeft vooralsnog een zeer matig jaar. Barney werd in de eerste ronde gekoppeld aan Tom Sykes en dat is de nummer 97 van de wereld. Er leken dus kansen te liggen voor de Nederlander.

Nieuwe deceptie voor Van Barneveld

Niets bleek echter minder waar, want de Engelsman gooide een ijzersterke partij. Sykes noteerde een gemiddelde van 101,38 per beurt en maakte daarmee gehakt van Van Barneveld. De 59-jarige Nederlander had zelf totaal zijn dag niet en wist met een gemiddelde van 83,38 slechts één leg te winnen van Sykes.

Hoewel de nederlaag op basis van de wereldranglijst verrassend is, is dat zeker niet het geval als er naar de huidige vorm gekeken wordt. Van Barneveld beleeft een heel moeizaam jaar en verdiende in 2026 slechs 11.250 pond voor de ranking. De relatief onbekende Sykes bracht zijn totaal van dit jaar met de zege al op 18.250 pond.

WK komt serieus in gevaar

Van Barneveld moet inmiddels ook serieus vrezen voor deelname aan het WK aan het einde van het jaar. De top-40 van de wereld plaatst zich voor het toernooi, maar Barney staat virtueel op plek 44. Ook de veertig beste spelers van de Pro Tour-ranglijst (Players Championships en Euro Tours) mogen meedoen, maar daarop is Van Barneveld terug te vinden op de 57e plaats.

De vijfvoudig wereldkampioen heeft nog wel even de tijd om zich omhoog te werken op die ranglijsten, want er worden dit jaar nog 33 Players Championship-toernooien en tien Euro Tours gespeeld. Voor die Euro Tour-toernooien moet Van Barneveld zich echter wel zien te plaatsen en dat lukt niet altijd. Zo mist hij bijvoorbeeld al de komende drie evenementen.