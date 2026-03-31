Vorige week werd bekend dat Raymond van Barneveld en zijn jarenlange manager Ben de Kok uit elkaar zijn gegaan vanwege een conflict. In de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door worden nu nieuwe details over de breuk onthuld. "Het is niet de eerste keer dat zij tegen elkaar uitvallen."

Jaco van Bodegom, een andere oud-manager van Van Barneveld, maakte het conflict van dichtbij mee. "Ik denk dat ik er een soort van live tussen zat", begint hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Raymond had zijn wedstrijd gewonnen en die was een beetje in de app geslagen richting Ben. Daar heeft hij gewoon dingen gezegd die hij beter niet had kunnen zeggen. Dat viel bij Ben zwaar, en dat kan ik goed snappen, waardoor hij dacht: ik ben er klaar mee."

Rafael van der Vaart

De aanleiding was het interview van Van Barneveld na afloop van zijn gewonnen partij in de derde ronde van de UK Open tegen Karel Sedlacek. Hij sprak daarin vol lof over oud-voetballer Rafael van der Vaart, die hem eerder hulp had aangeboden. "Dat viel bij Ben heel slecht", zegt Vincent van der Voort. "En toen stuurde Ben een appje van: 'Je bent wel heel erg blij met Van der Vaart, terwijl daar nog helemaal niks zit'", vervolgt Van Bodegom. "Toen reageerde Raymond weer als de gebeten hond. Die zat na de wedstrijd natuurlijk hoog in zijn adrenaline."

Contact via WhatsApp

De appjes gingen over en weer. "Maar ze zochten ook allebei contact met mij", vertelt Van Bodegom. Hij kreeg de berichten te zien en werd om zijn mening gevraagd. "Ik zei tegen Raymond: 'Wat heeft dit voor nut?'" Hij snapt wel dat Van Barneveld zich in zijn emotie na de wedstrijd uitsprak over Van der Vaart. "Raymond is ook gewoon blij dat er mensen voor hem opstaan die hem willen helpen."

'Die stuurt dingen die niet kunnen'

Maar door de reactie van De Kok daarop, raakte Van Barneveld van slag. "Die stuurt dan dingen naar Ben waarvan ik denk dat ze niet kunnen. Simpel. En dat vond Ben ook, waardoor Ben meteen zei: 'Ik ben er klaar mee. Ik trek de stekker eruit'. Daardoor escaleerde het nog verder."

"Ik heb alleen maar tegen hem gezegd: 'Stop alsjeblieft met appen. Spreek gewoon met elkaar af en ga een keertje zitten.' Het is niet de eerste keer dat zij tegen elkaar uitvallen", aldus Van Bodegom. "Dat is logisch, je moet elkaar ook op scherp zetten. Alleen dit is gewoon een perceptieverhaal."

'Totaal de weg kwijt'

De slechte resultaten van Van Barneveld spelen daarin ook een rol. De darter moet volgens Van Bodegom 'weer een beetje tot zichzelf komen'. "Want je bent totaal de weg kwijt. En daar doet hij niks mee." Daarom denkt de oud-manager ook niet dat hij geholpen kan worden door een coach. Voor mentale coaching staat de darter namelijk niet open.

Hij heeft wel eens tegen Van Bodegom gezegd dat een mentale coach er niet voor gaat zorgen dat zijn tegenstander geen 13-darter gooit. "Dan denk ik: Raymond, als dat echt is wat jij denkt, stop dan." Want die hulp zorgt er juist voor dat hij beter met tegenslagen kan omgaan. "Als je dat dus niet kan, - en er zo in staat en zo van overtuigd bent - dan moet je gewoon stoppen. Dat kwartje wil gewoon niet bij hem vallen."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

