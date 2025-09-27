Raymond van Barneveld staat voor een spannend weekeinde. De 58-jarige vijfvoudig wereldkampioen darten kan deelname aan de World Grand Prix veiligstellen. Daarvoor heeft Barney niet de beste papieren. Volg Van Barnevelds jacht hieronder.

Michael van Gerwen doet niet mee in Zwitserland, hij verlegt zijn focus op de aankomende vloertoernooien. Verder is wereldkampioen Luke Littler niet van de partij, net als Gerwyn Price. Kortom, kans om te scoren voor de aanwezige darters. Dan helpt het dat Van Barneveld een gunstige loting heeft gekregen. Hij moet goede zaken doen om deelname aan de World Grand Prix veilig te stellen.

Spannende strijd om laatste tickets

"Voor de World Grand Prix wordt het echt echt heel spannend", constateerden presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daar is niks aan gelogen, want met nog één weekend te gaan tot de cut-off staan de zaakjes dicht bij elkaar.

De virtuele stand om de World Grand Prix. De zestiende plek geeft recht op deelname.

Speler Prijzengeld (in ponden) Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Kwartfinale Halve finale Finale Winst 15. Krzysztof Ratajski 72.000 72.000 74.500 76.000 78.000 80.500 84.000 102.000 16. Andrew Gilding 75.000 75.000 77.500 79.000 81.000 83.500 87.000 105.000 17. William O'Connor 70.750 70.750 72.000 73.500 75.500 78.000 81.500 99.500 18. Raymond van Barneveld 69.500 69.500 72.000 73.500 75.500 78.000 81.500 99.500 19. Niels Zonneveld 66.500 66.500 69.000 70.500 72.500 75.000 78.500 96.500

Van Barneveld in de problemen

De Pool Krzysztof Ratajski was op voorhand al de grote favoriet voor het laatste ticket. Hij had de belangrijke zestiende plaats in handen, met William O'Connor en Raymond van Barneveld kort achter hem. Ratajski raast door het toernooi en bereikte zaterdagmiddag de derde ronde. Daarmee staat hij virtueel op 76.000 pond.

Daarmee is hij Andrew Gilding gepasseerd, die al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Van Barneveld moet zich dus richten op Goldfinger. Die heeft 75.000 pond achter zijn naam staan. Wil Van Barneveld dat overtreffen, dan moet hij minimaal de kwartfinales bereiken. Vrijdagavond won hij van een Zwitserse qualifier, zaterdag neemt hij het op tegen de Australiër Damon Heta. Ook O'Connor is ook nog altijd in de race. Voor Niels Zonneveld viel het doek in de tweede ronde.

Uitslagen en programma Swiss Darts Trophy

Eerste ronde

Niels Zonneveld - Dalibor Smolik 6-3

Krzysztof Ratajski - Owen Bates 6-0

Andrew Gilding - Cor Dekker 3-6

Raymond van Barneveld - Ansh Sood 6-3

Daryl Gurney - William O’Connor 3-6

Tweede ronde

Ryan Searle - Niels Zonneveld 6-3

Mike De Decker - Krzysztof Ratajski 5-6

Danny Noppert - William O'Connor

Damon Heta - Raymond van Barneveld

