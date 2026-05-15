Aan de succesreeks van Luke Littler (19) komt maar geen einde. De tweevoudig wereldkampioen verzekerde zich donderdag van de toppositie in de groepsfase van de Premier League Darts. Ondertussen werkt hij keihard aan het verbeteren van zijn imago, want dat kreeg mede door een conflict met Gian van Veen een optater.

Littler brak op zijn 17e al door, toen hij bij zijn debuut op het WK darts pas in de eindstrijd struikelde over Luke Humphries. Die spectaculaire entree bleek de springplank voor een ongekende dominantie van Littler. Hij heeft de laatste twee jaar zijn cv dichtgetimmerd met de grootste prijzen die de sport kent.

Arrogant

Gaandeweg verschoof de algemene perceptie van de Engelsman: van onbevangen en fris wonderkind naar een arrogant ventje. Ook in Engeland zelf is het publiek hem soms even beu. Eind vorig jaar was er bij een van zijn WK-duels een hoop boegeroep vanuit Ally Pally in Londen.

Littler kon het vervolgens in een interview op het podium niet laten om olie op het vuur te gooien. Hij zei: "Jullie betalen door hier te zijn en tickets te kopen mijn prijzengeld. Dus bedankt."

Gian van Veen

Ook bij toernooien in Duitsland werd Littler regelmatig uitgejouwd, wat hem deed besluiten om voortaan gewoon niet meer op te komen dagen zodra de bond PDC in dat land evenementen organiseert. En eerder dit seizoen deed het zijn reputatie weinig goeds, toen hij bij een Premier League Darts-avond mot kreeg met Gian van Veen. De Nederlander meende dat Littler ging juichen na een gemiste pijl, andersom vond Luke the Nuke dat Van Veen zich aanstelde, wat hij duidelijk maakte door het huil-gebaar te maken met zijn handen bij zijn ogen.

Filmpjes

Onlangs kondigde Littler aan dat hij geldt heeft geïnvesteerd in opname-apparatuur. Zijn plan: social media vol knallen met filmpjes waarin hij een persoonlijkere kant belicht. Het lijkt bedoeld te zijn om zijn imago bij te schaven. Deze week kwam er weer eentje online, over zijn voorbereidingen op de Premier League-avond in Leeds, die hij won. Zijn bijschrift is: "Ik blijf deze maken voor jullie."

Littler toont dat hij in de auto zit en meezingt met een oude hit van Madonna (Get into the Groove). Ook filmt hij een bezoekje aan een restaurant, dat niet geslaagd blijkt te zijn, want hij laat de helft van zijn voedsel staan. "Zoals je kan zien, tja, nee. Geen goed resultaat", concludeert hij.

De avond voor de competitie ging hij nog gezellig bowlen. Overigens reist hij naar de stad door zelf auto te rijden. In zijn auto zingt hij mee met zijn opkomstnummer van Pitbull, Greenlight.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Graz, het bijna-wereldrecord van Michael van Gerwen en de treurige status van Raymond van Barneveld. Bekijk en beluister 'm hieronder.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover