Michael van Gerwen staat met zijn rug tegen de muur in de Premier League Darts. De Nederlander raakte donderdagavond de belangrijke vierde plek kwijt. Hij verloor zelf in de kwartfinales na een titantenstrijd van Luke Littler. Daardoor ging er een concurrent over hem heen.

Voor Van Gerwen is de opdracht duidelijk voor de resterende weken: bij de beste vier eindigen. Dat geeft aan het einde recht op deelname aan de play-offs. Het is eerder een unicum dat Mighty Mike daar niet bij is, dan dat hij wel present is. Op voorhand wist Van Gerwen dat hij van de drie overgebleven kandidaten (hij, Luke Humphries en Gian van Veen) het lastigste schema heeft.

Horrorleg

Te beginnen dus met wereldkampioen Luke Littler. Die gaf Van Gerwen gelijk een opening in de eerste leg. De 19-jarige Engelsman miste liefst tien pijlen op een dubbel. De Nederlander profiteerde niet; Littler zette de 1-0 na 25 pijlen op het scorebord. Mighty Mike had vervolgens in zijn eigen leg weinig last van de Engelsman. Wel had hij nog steeds problemen met zijn dubbels. Pas bij zijn vijftiende pijl was het raak: 1-1.

Luke Littler is Michael van Gerwen opnieuw de baas

Werkelijk uit het niets raffelde Littler daarna de leg in elf pijlen af. Een flinke versnelling dus van de tweevoudig wereldkampioen. Die bleek Van Gerwen te machtig. Hij kreeg de kans op 2-2, alleen trok de pijl in de dubbel-7 in plaats van in het vakje erboven. Moedeloos keek hij vervolgens toe hoe Littler het gaatje sloeg.

Bij 4-1 reageerde Van Gerwen met een elfdarter op zijn beurt. Met gelijk een 180-score voerde hij meteen de druk op. Uiteindelijk stond hij na negen pijlen op 48. Wederom was hij na elf pijlen uit: 4-3 en in breaks weer gelijk. Dat werd het ook in de totaalstand. Even leek Van Gerwen kans te krijgen om op 5-4 voor te komen, maar toen stond Littler op. Met de Nederlander op 41 gooide hij een fantastische 141-finish.

141 FROM LITTLER 🤯



It's huge from Littler... Under immense pressure from MvG and he pulls out THAT!



Er kwam uiteindelijk een beslissende leg. Daarin had Littler het voordeel, omdat hij mocht beginnen. Maar Van Gerwen was scorend uitgeblust en kwam niet in de buurt van The Nuke. Die klaarde de klus bij zijn eerste matchdart. Zo won hij voor de vijfde keer op rij van MvG in de Premier League.

Michael van Gerwen is plek 4 kwijt

Michael van Gerwen moest hopen dat zijn concurrenten punten zouden verspelen. Direct na zijn nederlaag zag hij hoe Luke Humphries met 6-5 van Josh Rock won. Dus kwam Cool Hand Luke in punten gelijk. Gian van Veen verloor op zijn beurt van Stephen Bunting en vergat in punten gelijk te komen met de twee.

Uiteindelijk kroop Humphries in de halve finales door het oog van de naald tegen Bunting. Laatstgenoemde miste drie matchdarts, waarna de voormalig wereldkampioen een belangrijk punt binnen sleepte. Hij wipte over Van Gerwen heen in de stand.

