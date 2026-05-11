Alles lijkt te lukken in de loopbaan van topdarter Luke Littler (19). Sinds hij begin 2025 wereldkampioen werd, zet hij de meeste toernooien waaraan hij meedoet naar zijn hand. De inmiddels tweevoudig wereldkampioen kijkt dus een beetje om zich heen, speurend naar nieuwe uitdagingen. Maar zijn vriendin keurt sommige ideeën af.

Luke the Nuke heeft naast het darten nog meer liefhebberijen. Zo verzamelt hij sportkaartjes, waarin hij ook handel drijft. Soms zet hij op social media beelden neer van zijn collectie. Ook bood hij een keer een partij plaatjes aan via een veilingsite.

Daarnaast is hij groot fan van Manchester United en is hij als de agenda het toelaat te zien op de tribunes van Old Trafford. Ook heeft Littler interesse in games en in de wereld van streamers die op kanalen als YouTube laten zien hoe ze bepaalde spellen aanpakken. Tot slot geeft hij regelmatig aan interesse te hebben in vechtsport.

Boksen

Dat laatste bleek bijvoorbeeld toen de Engelsman afgelopen weekend een mooi plekje had bemachtigd bij het boksgevecht tussen Daniel Dubois en Fabrio Wardley in Manchester. De darter liet weten dat het een van de boeiendste gevechten tussen twee zwaargewichten ooit was.

Het gaf hem eens te meer het gevoel dat hij ook weleens in de ring wil staan om te proberen iemand tot pulp te maaien. In gesprek met The Sun zei hij: "Dat zou ik echt geweldig vinden, maar het mag niet van mijn meisje." Daarmee doelt hij op Faith Millar, zijn tweede partner sinds hij doorbrak als darter. "Maar ik zou het echt willen. Gewoon een keertje bij Misfits bijvoorbeeld", zo verwees hij naar de evenementen van online-peroonlijkheid KSI.

Vechten

In 2024 werd Littler al eens over vechtsport aan de tand gevoeld in de podcast MMA Hour. Presentator Ariel Helwani vroeg: "Tegen wie wil je dan vechten. Ik weet dat je een lijst hebt. Wie staat erop? Michael van Gerwen? Michael Smith? Je laat niks van ze heel!"

Maar Littler had, vermoedelijk heel verstandig, geen zin om een andere darter te noemen. Uiteindelijk kwam hij op de proppen met Beavo, een TikTokker. "Hij is een regulier persoon, geen darter", legde hij uit. " Hij is iemand die op TikTok hele aardappels naar binnen werkt. Ik hou niet van hem. Hij stuurde me nog een berichtje waarin hij vroeg of we samen kebab zouden eten. Ik heb niet gereageerd."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover