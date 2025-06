Dartslegende Phil Taylor neemt het op voor scheidende Michael van Gerwen: 'Hij doet niet zoveel fout'

De succesvolste darter aller tijden is Phil Taylor. De Engelsman met als bijnaam 'The Power' regeerde met harde werphand over de dartswereld. Hij werd veertien keer wereldkampioen bij de bond PDC. De levende legende doet zijn zegje over onder meer Michael van Gerwen, die momenteel in scheiding ligt.

The Power blikt terug op de afgelopen editie van de Premier League Darts, die werd gewonnen door Luke Humphries. Michael van Gerwen ontbrak op de finale-avond. Hij slaagde er niet in om in de competitiefase bij de top vier te eindigen. En alleen die vier waren uitgenodigd voor de play-offs in de O2 Arena te Londen.

Die sportieve tegenslag volgde op een persoonlijk drama. Mighty Mike gaat namelijk scheiden van zijn vrouw Daphne. Wat er precies loos is heeft de Brabantse dartskampioen niet bekend gemaakt. Hij plaatste enkel een bericht op social media, waarin hij ook aankondigde de komende toernooien te missen. Sindsdien blijft het stil rondom hem en Daphne.

'Michael doet niet zoveel fout'

"Michael doet niet zoveel fout", zegt Taylor tegen Online Darts over zijn vroegere rivaal. "Hij gelooft nog steeds in zichzelf, maar mist gewoon teveel dubbels. Ik ga hem echter niet afschrijven, hij kan zeker nog majors winnen."

Wat Taylor, die na de verloren finale van het WK 2018 (Rob Cross pakte de titel) afscheid nam van het profdarten, wel verkeerd vindt is de opzet van de Premier League. "Er moet inderdaad gekeken worden naar het format", zegt Taylor. "Het is tijd om het aan te passen, want dit werkt niet meer. Verschillende spelers houden er bovendien niet van."

Kritiek op Premier League Darts

De kritiek op de opzet is vaak gericht op het concept van mini-toernooitjes. Elke speelavond is er een kwartfinale, halve finale en eindstrijd. Het is daardoor onvermijdelijk dat de acht deelnemers in korte tijd vaak tegen elkaar spelen. Daardoor voelt pakweg Luke Littler tegen Luke Humphries niet meer zo speciaal aan. Mis je een keertje dat duel, dan haak je de week erop gewoon weer in.

De twee Lukes zijn nu al een tijdje de beste spelers van het circuit. "Humphries en Littler zetten uiteraard de standaard. Maar ze krijgen zeker concurrentie, zo is Nathan Aspinall de laatste maanden uitstekend op dreef. Daarnaast vind ik dat Chris Dobey heel goed staat te spelen, het enige dat nog ontbreekt bij hem is een hoger dubbelpercentage", meent Taylor.

