Langverwachte clash tussen Luke Littler en Phil Taylor valt vies tegen: 'Denk niet dat ze de regels kenden'

Wekenlang hield de dartswereld zich bezig met een op handen zijnde clash tussen Phil Taylor en Luke Littler. De zestienvoudig wereldkampioen en beste darter aller tijden tegen het opkomende fenomeen. Dat zou een wedstrijd worden om van te smullen én om voor het eerst te bewijzen wie écht de beste is.

Althans, dat dachten de fans. De afgelopen periode plaagde pijlenmaker Target de fans met hints naar de partij tussen de 64-jarige en de 18-jarige. Dinsdag 1 april was het ineens zover. Twaalf uur eerder aangekondigd met een teaser zaten de fans klaar om de sociale media te refreshen. Maar wat ze kregen voorgeschoteld, viel vies tegen.

Grap

Want wat bleek: de actie van Target is een 1-aprilgrap. Duizenden klikten de video op X en YouTube (zie hieronder) aan in de hoop een spannende dartswedstrijd te zien. Het begin is veelbelovend: in hun wedstrijdkleding worden shots van Taylor en Littler gemaakt alsof ze elk moment hun eerste pijlen kunnen gooien. Maar na een intro van 32 seconden komt de aap uit de mouw.

Jenga

Ineens is er een blokkentoren te zien. Littler en Taylor gaan helemaal niet darten tegen elkaar, maar een potje Jenga spelen. Daarin wordt een toren gebouwd en moeten spelers om beurt een blok uit de toren eruit wippen en bovenop leggen, zonder dat de toren omvalt. Dat gaat welgeteld vier minuten goed, daarna laat Taylor de toren omkieperen en heeft hij het spel verloren.

Waardering

Fans op sociale media kunnen de grap van Target wel waarderen en reageren massaal met lachende emoji's en duimpjes omhoog. Sommigen doen alsof ze het allang zagen aankomen dat het geen dartswedstrijd tussen de twee zou worden. Maar er is vooral lof over de geslaagde misleiding van ongetwijfeld duizenden dartsfans.

'Ze kenden de regels niet'

Voor de grap is zelfs commentator Dan Dawson ingeroepen om de wedstrijd aan elkaar te praten. Maar na een paar beurten heen en weer gaan de paar regels die het spelletje kent al het raam uit. "The Nuke verslaat The Power met de tower in een spel waarvan ze allebei de regels niet eens kenden volgens mij", sluit de commentator de grap af.

Diepe zucht na claim over topdarters Luke Littler (18) en Phil Taylor (64): 'Dat is zo'n grote onzin' Mensen die Phil Taylor en Luke Littler met elkaar vergelijken, moeten daar zo snel mogelijk mee stoppen. Die mening heeft Vincent van der Voort in ieder geval. En zeker als de huidige wereldkampioen (18) beter wordt gemaakt dan de zestienvoudige WK-winnaar Taylor, slaakt de Nederlander een diepe zucht.

Vincent van der Voort blij

Ex-profdarter Vincent van der Voort zal blij zijn dat het 'maar' bij Jenga bleef. Hij gaf eerder al aan een échte wedstrijd tussen de twee niet te willen zien. Het zou volgens hem afbreuk doen aan de legendarische status van Taylor als beste darter ooit. Of er ooit nog wel een potje darts tussen The Power en The Nuke komt, is afwachten.