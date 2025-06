Deze toernooien mist topdarter Michael van Gerwen door ingelaste pauze: 'Echt nog veel te vroeg'

De naam van Michael van Gerwen stond tot maandag officieel nog op de lijst voor de Nordic Darts Masters in Kopenhagen, maar is daar tijdens de loting voor het World Series-toernooi vanaf gehaald. De Nederlandse topdarter keert voorlopig niet terug aan de oche, zo vertelt ex-profdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Van Gerwen wordt in de Deense hoofdstad vervangen door Chris Dobey. Volgens Van der Voort is het 'nog veel te vroeg' voor de Nederlander om terug te keren uit zijn zelf uitgeroepen dartspauze.

Einde aan relatie

Van Gerwen en Daphne, met wie hij zo'n tien jaar geleden trouwde, besloten twee weken geleden om een punt achter hun relatie te zetten. De 36-jarige topdarter wil zich de komende tijd focussen op een goede afwikkeling van de scheiding. Samen met zijn ex-vrouw heeft hij twee kinderen, Zoë (7) en Mike (5).

Geen Players Championships en World Cup

Niet alleen slaat Van Gerwen het eerste World Series-evenement van het jaar over. Volgens Van der Voort gaat er ook een streep door de Players Championships 17 tot en met 19, die half juni plaatsvinden. Eerder meldde hij zich al af voor de tussenliggende World Cup of Darts.

Amerika

Het is verder de vraag of Van Gerwen naar New York afreist voor de US Darts Masters eind juni. "De kans dat hij naar Amerika gaat is niet heel groot", vertelt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die dinsdag online verschijnt.

'Veel te vroeg'

"Het moet eerst echt allemaal goed geregeld zijn. De komende toernooien komen echt nog veel te vroeg." Eigenlijk had Van der Voort toegezegd om met Van Gerwen naar Amerika te reizen. "Maar ik ga sowieso, ook als hij niet gaat. Dan ben ik een weekje lekker in New York."

Flink geldbedrag

De topdarters van de PDC krijgen een flink bedrag om mee te doen aan de World Series. "Logisch ook, anders komen ze echt niet", stelt Van der Voort. En het gaat om veel meer dan alleen het officiële startbedrag van 1250 pond. "Ik praat niet over bedragen, maar je hebt het over minstens tien keer zoveel."

