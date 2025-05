Phil Taylor, de beste darter aller tijden, komt met opvallend statement: 'Zodat jullie niet teleurgesteld zijn'

De hoogtijdagen van Phil Taylor liggen al ver achter hem, maar toch vond The Power het nodig om met een opvallend statement te komen. De inmiddels 64-jarige Taylor, door velen gezien als de beste darter aller tijden, laat weten dat hij definitief gestopt is met zijn sport.

De laatste professionele wedstrijd bij de PDC speelde hij in de finale van het WK darts in 2018. Daarin verloor hij met 7-2 in sets van Rob Cross. Sindsdien speelde Taylor jarenlang nog demonstratietoernooien om geld te verdienen. Maar ook daar komt nu een einde aan, zo maakt de Engelsman bekend.

'Lange en fantastische carrière'

"Na een lange en fantastische carrière de afgelopen veertig jaar, maak ik bekend dat ik vanaf nu stop met darten. Ik wil graag iedereen bedanken voor de support gedurende dit ongelofelijke avontuur. Het enthousiasme en de aanmoedigingen zijn de stuwende kracht achter mijn successen."

Enorme successen

Die successen waren talrijk. Hij werd zestien keer wereldkampioen, een aantal dat voorlopig en misschien wel nooit meer wordt verbroken. Daarnaast won hij meer dan honderd andere toernooien bij de PDC en was hij de drijvende kracht achter de overstap van de ene bond (BDO) naar de andere (PDC). Daarmee maakte hij het pad vrij voor honderden darters om professioneel te kunnen gaan spelen.

'Zodat jullie niet teleurgesteld zijn'

Voor veel fans en volgers was hij al gestopt met darten toen hij na de verloren WK-finale in 2018 van het grote podium verdween. Voor hemzelf voelde dat blijkbaar niet zo, want hij komt dus met een definitief statement. "Jullie kunnen me nog wel komen groeten, een praatje met me maken en een foto maken. Maar ik zal geen darts meer spelen. Dat wil ik duidelijk maken, zodat jullie niet teleurgesteld zullen zijn."

Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen

Taylor was jarenlang de aartsrivaal van de Nederlandse dartslegende Raymond van Barneveld. Zij speelden legendarische wedstrijden tegen elkaar. Toen Michael van Gerwen ten tonele kwam, speelden ook zij memorabele duels met elkaar.

Nieuw hoofdstuk

"Ik ben dankbaar voor de vriendschappen die ik heb overgehouden aan de sport en de ervaringen die ik heb opgedaan. Als er ergens een hoofdstuk sluit, gaat er ergens anders weer eentje open. Deze stap biedt mij weer nieuwe kansen om de sport op andere manieren te beleven", sluit Taylor zijn statement af.