Het WK darts wordt groter dan ooit, met liefst 128 deelnemers. Tachtig plekken zijn voor tourkaarthouders gereserveerd. Toch vallen er een aantal nog altijd buiten de boot en zou het kunnen dat amateurs of semiprofs wél in Alexandra Palace staan en professionals niet. De discussie over de deelname aan het WK darts laait ook in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door op.

Alle Nederlanders en Belgen kregen afgelopen weekend een extra kans om zich voor het WK te plaatsen. Zowel amateurs als profs mochten meedoen. Andy Baetens kwam als beste uit de bus en mag dus naar Ally Pally. De Belg was alle Nederlanders in De Maaspoort in Den Bosch te slim af en zijn ticket ging dus (weer) ten koste van bijvoorbeeld Maik Kuivenhoven. De Nederlandse tourkaarthouder greep zodoende voor de tweede keer in een paar weken nét mis. Maar is dat wel zo sneu? Ex-prof Vincent van der Voort vindt van niet. "Hij heeft kansen genoeg gehad."

'Je hebt al kansen genoeg'

Dat zei hij al bij Viaplay tijdens de Grand Slam of Darts en die discussie wordt met gast Gian van Veen nog een keer aangezwengeld. "Ik ben ook wel met Vincent eens", zegt de kersvers Europees kampioen in Darts Draait Door. "Er is van beide kanten wat te zeggen, maar het is wel het WK. Daar wil je wel gewoon kwaliteit hebben. Alleen ja... Tachtig van de 128 plekken zijn al voor tourkaarthouders. Dus je hebt al kansen genoeg." Hij vindt het andere idee dat een aantal Nederlanders dan volgend jaar bijvoorbeeld helemaal niet mogen proberen het WK te halen via die qualifier 'ook wel weer krom klinken' als besloten wordt tourkaarthouders te weren.

'Dat is het stukje extra'

Volgens Van der Voort is het winnen van een tourkaart 'een prijs op zich' en zouden professionals dus ook wat beter beloond dienen te worden. "Dat is het stukje extra wat jij dan hebt (ten opzichte van amateurs, red.). Het moet geen straf zijn om een tourkaart te hebben. Je hebt die tourkaart verdiend en dat moet ook echt wel een prijs op zich zijn. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ik vind dat je startgeld moet krijgen op de Pro Tour. Want ja, als je een tourkaart hebt, dan heb je ook echt iets bereikt."

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.