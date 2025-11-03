Voor Maik Kuivenhoven is het WK darts opnieuw buiten bereik gebleven. Tijdens de slotdag van het Players Championship in Wigan liep de Nederlander voor het derde jaar op rij een ticket voor Alexandra Palace mis, dit keer scheelde het maar 500 pond.

Kuivenhoven had op de slotdag nog één overwinning nodig om zich de top-40 van de Pro Tour Order of Merit in te spelen. In zijn partij tegen landgenoot Patrick Geeraets leek dat te lukken. De Westlander kwam met 5-2 voor in legs, maar verloor alsnog met 6-5. Daardoor zakte hij uit de cruciale top-40.

Pijnlijke déjà vu voor Kuivenhoven

De nederlaag bleek funest. Kuivenhoven eindigde met 25.000 pond aan prijzengeld, slechts 500 pond minder dan Engelsman Connor Scutt, die op plek 40 precies het laatste WK-ticket pakte met 25.500 pond. Op de Pro Tour Order of Merit eindigde Kuivenhoven zo als 41e, nipt achter Scutt. Op de PDC Order of Merit, de wereldranglijst, kwam hij met plek 104 niet in de buurt van kwalificatie.

De Pro Tour Order of Merit bepaalt welke spelers zich – naast de top-40 van de 'gewone' wereldranglijst – rechtstreeks plaatsen voor het WK darts. Voor Kuivenhoven is het extra zuur: het is voor het derde jaar op rij dat hij directe plaatsing op één overwinning mist. Net als in eerdere seizoenen zal hij het nu opnieuw via de kwalificatietoernooien moeten proberen.

Maik Kuivenhoven will miss the World Championship because he lost this match.



Ouch. https://t.co/6ovSYbq6Lo — Jetze Jan Idsardi (@JJIdsardi) October 30, 2025

Spanning tot het laatste moment

Het 34e en laatste Players Championship van het jaar kende een spannende ontknoping. De Nederlandse Noor Cor Dekker was met zijn 37e plaats op de ranglijst al bijna zeker van deelname, maar achter hem vochten verschillende spelers om de laatste plekken. Keane Barry, Owen Bates en Scutt bleven uiteindelijk binnen de top-40, terwijl Andy Boulton en Kuivenhoven buiten de boot vielen.

Helemaal uitgespeeld is Kuivenhoven nog niet. Hij kan zich later deze maand nog kwalificeren via twee toernooien: de Nederlandse/Belgische kwalificatie op 15 november, waar één startbewijs te verdienen is, en de algemene kwalificatie op 24 november, waarin de laatste vier à vijf plekken voor het WK worden verdeeld.

Kuivenhoven krijgt wéér een laatste kans

Ook Jelle Klaasen en Andy Baetens zagen hun laatste kans op rechtstreekse plaatsing verdwijnen. Klaasen, de BDO-wereldkampioen van 2006, moest de halve finales halen om zich te plaatsen, maar strandde vroeg in het toernooi. Baetens, winnaar van het WDF-WK 2023, had een kwartfinale nodig maar slaagde daar evenmin in.

De komende weken krijgt Kuivenhoven nog twee kansen om alsnog een plek op het WK darts te bemachtigen. Net als in de voorgaande twee seizoenen moet hij proberen zich via de kwalificatietoernooien te plaatsen, nadat rechtstreekse kwalificatie hem opnieuw op een haar is ontglipt. Voor de Nederlander is het dus alweer een kwestie van zijn kunstje herhalen én hopen dat het hem wéér lukt.