Het WK darts is in zicht, maar nog niet alle plekken zijn vergeven. Zaterdag vonden door heel Europa kwalificatietoernooien plaats, waaronder in Den Bosch. Daar meldden zich Nederlandse en Belgische darters die zich nog niet voor het WK hadden geplaatst. Hoewel Nederland in de meerderheid was, ging de Belg Andy Baetens er met het laatste ticket vandoor. Hij versloeg in de finale Jimmy van Schie, die opnieuw op afschuwelijke wijze misgreep.

Baetens greep als tourkaarthouder naast directe plaatsing voor het WK, dus toog hij naar de Maaspoort in Den Bosch voor het kwalificatietoernooi. Dat deden nog 81 andere darters. Daarvan was het grootste gedeelte Nederlander (73), maar toch prees een Belg zich het gelukkigst.

Zinderende finale

Van Schie en Baetens maakten er een heerlijk gevecht van in de finale. De Belg gooide zelfs een tijdje hoger dan 110 gemiddeld. Baetens kwam dan ook met 4-1 voor. Toch gaf Van Schie, die met name in de Modus Super Series gooide, zich niet gewonnen. De boomlange Nederlander vocht zich knap terug tot 5-5.

Vervolgens kwam Baetens op 6-5 voorsprong, waarna de Nederlander de twaalfde leg mocht beginnen. Van Schie kreeg twee pijlen om er 6-6 van te maken, alleen deed dat niet. Baetens gooide vervolgens 33 uit en plaatste zich zodoende voor het WK. Voor Van Schie zijn de druiven zuur; vorig jaar liep hij het WK mis omdat hij de finale matchdarts miste.

Nederlanders stellen teleur

Van Schie werd als kanshebber gezien door ex-darter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Dat gold ook voor Jeffrey de Zwaan en Danny van Trijp. Maar voor hen viel het doek al vroeg in het kwalificatietoernooi. Van der Voort besloot vanwege blessureleed niet mee te doen. Zijn collega Ron Meulenkamp bij Viaplay schopte het tot de kwartfinales, waarin hij werd uitgeschakeld door Baetens.

Maik Kuivenhoven strandde een ronde eerder. Voor hem was het extra zuur, omdat hij voor het derde jaar op rij het WK net misliep. Dit jaar kwam hij 500 pond te kort om zich rechtstreeks te plaatsen. Dus moest ook Kuivenhoven naar Den Bosch voor de kwalificaties. Voor hem eindigde het avontuur tegen Shane de Jong, die op zijn beurt weer verloor van Baetens in de halve finales.

Geplaatste Nederlanders voor WK darts

Met 128 deelnemers wordt het het grootste WK ooit. De Nederlanders Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman, Raymond van Barneveld en Kevin Doets plaatsten zich door hun plek in de top 40 van de wereldranglijst. Niels Zonneveld, Richard Veenstra, Wesley Plaisier en Chris Landman gingen via de Pro Tour naar het WK.

Daar kwamen Jamai van den Herik, Jurjen van der Velde en Noa-Lynn van Leuven bij via een alternatieve route. Dat maakt veertien in totaal.