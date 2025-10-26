Het EK Darts in Dortmund kleurt volledig oranje. Michael van Gerwen, Gian van Veen en Danny Noppert staan allemaal in de halve finales, waardoor Nederland sowieso verzekerd is van een finalist. En behalve prestige, staat er ook flink wat geld op het spel. Lees hier om hoeveel prijzengeld zij strijden in Dortmund.

Aan het EK darts deden 32 deelnemers mee. Dit zijn de darters die dit jaar het best hebben gepresteerd op de veertien Euro Tour-toernooien. Op basis van deze ranking is een bracket gemaakt, waar de nummer één tegen de nummer 32 speelt en de nummer twee tegen 31, enzovoorts. Doordat de grote namen willekeurig in het toernooi werden geplaatst, leverde het al veel verrassingen op. Zo werden Stephen Bunting, Gerwyn Price en dus Littler al vroeg uitgeschakeld.

Indrukwekkende prijzenpot

In totaal wordt er voor 600.000 Britse pond gespeeld in de Westfalenhallen. Alle deelnemers zijn al verzekerd van 7.500 pond. De uiteindelijke winnaar mag 120.000 pond bijschrijven. Het prijzengeld op het EK darts is sinds 2024 gelijk gebleven. In 2008 was Phil Taylor de eerste winnaar van het EK. Destijds bestond de prijzenpot uit 200.000 pond en ontving de winnaar 50.000 pond. Ritchie Edhouse is de regerend Europees kampioen, maar hij kwalificeerde zich niet voor deze editie. Er komt dus sowieso een nieuwe winnaar.

Prijzengeld EK darts 2025

Winnaar: 120.000 pond (ongeveer 138.000 euro)

Verliezend finalist: 60.000 pond (rond de 70.000 euro)

Halvefinalisten: 40.000 pond (ongeveer 46.000 euro)

Kwartfinalisten: 25.000 pond (28.000 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.200 euro)

Eerste ronde: 7500 pond (8600 euro)

Totaal: 600.000 pond (zo'n 700.000 euro)

Oranje boven in Dortmund?

Met Van Gerwen, Van Veen en Noppert bij de laatste vier is het EK Darts in Dortmund veranderd in een Nederlands feestje. Van Gerwen neemt het vanavond op tegen Van Veen in een rechtstreeks Oranje-duel, terwijl Noppert het in de andere halve finale opneemt tegen Luke Humphries. De nummer twee van de wereld rekende eenvoudig af met landgenoot James Wade.

Nooit eerder stonden drie Nederlanders in de halve finales van het EK Darts. Het is een unieke prestatie die de dominantie van Oranje in Dortmund onderstreept. Van Gerwen, Van Veen en Noppert laten stuk voor stuk zien dat ze op het juiste moment in topvorm verkeren. Met drie landgenoten bij de laatste vier lonkt zelfs een volledig Nederlandse finale, een droomscenario voor dartsliefhebbers én een flinke financiële opsteker voor de mannen zelf.

Geplaagde Van Gerwen

Van Gerwen jaagt op zijn vijfde Europese titel, nadat hij het toernooi tussen 2014 en 2017 vier keer op rij won. Voor Van Veen is het de grootste week uit zijn nog prille carrière. De 23-jarige Brabander is de revelatie van het toernooi, met indrukwekkende zeges en hoge gemiddelden. En Noppert, die vorig jaar de UK Open won, aast op zijn eerste Europese titel.

De geplaagde Van Gerwen kan wel een meevaller gebruiken op de wereldranglijst. De drievoudig wereldkampioen won dit jaar nog geen 100.000 pond aan prijzengeld. Hiermee staat hij op de ranglijst in 2025 slechts 28e. Op het EK is er veel voor hem om goed te maken. Hij strandde twee jaar geleden in de kwartfinales. Vorig jaar kwam hij niet verder dan de tweede ronde. Met nu dus al 25.000 pond op zak vallen nu de échte knaken te verdienen. Vanaf de halve finales stijgen de opbrengsten zienderogen.

Uitslagen en programma EK darts

Zondag vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd. De halve finales en finale worden vanaf 19.00 uur gespeeld.



Kwartfinales:

Ryan Joyce - Gian van Veen 5-10

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 10-7

Danny Noppert - Ricardo Pietreczko 10-5

James Wade - Luke Humphries 3-10



Halve finales:

Gian van Veen - Michael van Gerwen

Danny Noppert - Luke Humphries