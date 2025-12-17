Raymond van Barneveld verschijnt vanavond voor het eerst - en hopelijk niet voor het laatst - aan de oche op het WK darts. De 58-jarige darter begint aan zijn 33e wereldkampioenschap, wat een record is. Toch verliep zijn voorbereiding allesbehalve vlekkeloos.

Van Barneveld komt woensdagavond als tweede in actie tegen de Zwitser Stefan Bellmont. Het openingspotje gaat tussen de Canadees Matt Campbell en Adam Sevada. Volg de avondsessie hieronder live:

Gemankeerde voorbereiding

Van Barneveld wordt niet voor 21.00 uur verwacht in het Alexandra Palace. Toch was hij al uren daarvoor aanwezig op locatie. Barney was echter aan de late kant, waardoor er een streep ging door zijn interview met Sportnieuws.nl. De PDC stond alleen toe dat hij zendgemachtigde Viaplay te woord stond.

Record Van Barneveld

Hoe de avond ook afloopt, Van Barneveld gaat de geschiedenisboeken in. De Nederlandse dartslegende doet namelijk voor de 33e keer mee aan een WK (BDO en PDC). Daarmee komt hij op gelijke hoogte Steve Beaton. "Ik kijk er echt naar uit, ik ben heel benieuwd hoe Raymond ervoor staat", sprak Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Hij heeft een maand de tijd gehad om overal aan te werken. Ook aan zijn houding. Ik ben benieuwd hoe Van Barneveld op dat podium gaat staan en welke versie we terug gaan zien."

Van der Voort en presentator Damian Vlottes zeggen dat ze geen typerend hoofdschudden willen zien bij de Nederlandse dartslegende (58). "Het wordt bij de opkomst sowieso Eye of the Tiger, maar ik hoop niet dat het na twee beurten weer Bambi is. Je wil die vechter hebben die laat zien dat er niks te halen valt. Jurjen ging er wel echt voor en dat willen we ook zien van Raymond. Spelen alsof het je laatste WK is, je weet nooit wat er gebeurt."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.