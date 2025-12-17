Raymond van Barneveld zou er woensdagavond goed aan doen om het voorbeeld te volgen van landgenoot Jurjen van der Velde. De Fries gaf, ondanks zijn zenuwen, emoties en onervarenheid alles om Danny Noppert te verslaan. Hoewel het mislukte, zag ex-prof Vincent van der Voort wel dat de jongeling er goed in zat op het WK darts. "Dát wil je ook bij Raymond zien."

Van Barneveld speelt de tweede wedstrijd van de avond tegen Stefan Bellmont. Er is geen middagsessie, dus Ally Pally moet dan lekker opgewarmd worden. "Ik kijk er echt naar uit, ik ben heel benieuwd hoe Raymond ervoor staat", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Hij heeft een maand de tijd gehad om overal aan te werken. Ook aan zijn houding. Ik ben benieuwd hoe Van Barneveld op dat podium gaat staan en welke versie we terug gaan zien."

'Niet weer Bambi'

Van der Voort en presentator Damian Vlottes zeggen dat ze geen typerend hoofdschudden willen zien bij de Nederlandse dartslegende (58). "Het wordt bij de opkomst sowieso Eye of the Tiger, maar ik hoop niet dat het na twee beurten weer Bambi is. Je wil die vechter hebben die laat zien dat er niks te halen valt. Jurjen ging er wel echt voor en dat willen we ook zien van Raymond. Spelen alsof het je laatste WK is, je weet nooit wat er gebeurt."

Record

Bij het gooien van zijn eerste pijl evenaart Van Barneveld het record van Steve Beaton. De routinier speelde vorig jaar zijn 33ste WK bij de PDC en dat aantal heeft 'Barney' woensdagavond ook. "En er komen er misschien nog wel wat bij, ongelofelijk. Dat vind ik wel mooi", zegt Van der Voort, die niet verwacht dat zijn landgenoot het lastig gaat krijgen tegen Stefan Bellmont. "Hij kan lastig zijn, maar normaal gesproken, met deze ambiance, moet Raymond zo goed zijn dat hij wint. Alles moet wijken voor een resultaat."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.