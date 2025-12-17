Raymond van Barneveld staat aan de vooravond van zijn 33e WK. Het wordt zijn negentiende bij de PDC. De inmiddels 58-jarige zal nog altijd dromen over zijn eerste deelname, waarbij hij gelijk wereldkampioen werd. Dat gebeurde na een zinderende strijd met dartsicoon Phil Taylor.

Van Barneveld had er vier wereldtitels opzitten bij de BDO toen hij in 2006 opnieuw de finale bereikte. Daarin stond hij tegenover de veel jongere Jelle Klaasen, die verrassend won. Het zou de laatste eindstrijd van Barney zijn, omdat hij overstapte naar de lucratievere PDC. Daar maakte Van Barneveld indruk in zijn eerste maanden, met onder meer een negendarter in de Premier League Darts en de winst van de UK Open.

Van Barneveld was als 32e geplaatst op zijn eerste WK. Eigenlijk was Barney de nummer 33. "Dat is een heel tragisch verhaal", blikt ex-darter Vincent van der Voort terug in een extra aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Even voor het WK viel de Belg Eric Clarys van een ladder, waarbij hij zwaargewond raakte. "Hij is nooit meer teruggekomen daardoor."

Van Barneveld met overmacht naar finale

Omdat Van Barneveld als 32e geplaatst was, trof hij in de tweede ronde de toenmalige nummer 1 van de wereld Colin Lloyd. Toen was de wereldranglijst bij de PDC nog op basis van punten en niet op prijzengeld. Lloyd speelde simpelweg meer toernooien dan Taylor en was dus als eerste geplaatst. Zo speelde hij ook in de eerste drie sets tegen Van Barneveld.

Lloyd kwam met 3-0 voor. Gelukkig voor Van Barneveld was Jaws niet zo happig om de winnende pijl raak te gooien. "We hadden dit historische verhaal niet gehad als Lloyd die wedstrijd gewoon won", merkt presentator Damian Vlottes terecht op. Van Barneveld won uiteindelijk met 4-3. In de rondes daarna tegen achtereenvolgens Rico Vonck (4-0), Alan Tabern (5-0) en Andy Jankins (6-0) geen set meer af.

Droomfinale

Dus kwam de droomfinale tegen de toen onverslaanbare Taylor. "Raymond ging over (naar de PDC, red.) puur voor hem. Om te laten zien dat hij dat ook kon. Die finale 3-0 achter en dan gewoon winnen, dat is iets geweldigs." Dat Van Barneveld zich terug knokte in de finale, kwam door iets wat achter de schermen was gezegd. "Er is iets geroepen door Phil, dat was gewoon niet netjes", zei Barney in 2024 in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

"Daardoor gaf hij mij The Eye of the Tiger (zijn opkomstnummer, red.). Ik durf te wedden dat als hij dat nooit gezegd had, hij met met 7-0 of 7-1 had gesloopt. Maar op dat moment gaf hij mij de focus terug. Toen dacht ik: nou ga ik je slopen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar wel 7-6 gewonnen. Daar heeft dat incidentje zeker bij geholpen", aldus Van Barneveld. "Je zag een andere Raymond", blikt Van der Voort bijna negentien jaar later terug.

Een ander opvallend moment was dat Taylor in het oranje gekleed de finale begon. "Het zou provocerend kunnen zijn, maar je speelt in Engeland", verbaast Van der Voort zich. "Hij wisselt ook nog eens van shirt halverwege..." Vlottes noemt het een 'aparte actie'. "Het zou mooi om het een keer aan Taylor te vragen", stelt Van der Voort.

De eindstrijd tussen Van Barneveld en Taylor kreeg een zinderend einde, met een beslissende leg. "Ultiemer kan het niet", vindt Vlottes. Er werd op het podium bepaald wie de leg mocht beginnen. Van Barneveld won het bullen, omdat hij zijn pijl op die van Taylor - die in de single bull zat - legde en bullseye raakte. "Daar wint hij eigenlijk de wedstrijd", aldus Van der Voort.

Eerste en enige keer wereldkampioen bij PDC

Van Barneveld trok de finale met 7-6 in sets over de streep. Het leek een prachtig begin van een rijke carrière bij de PDC. Maar wereldkampioen werd hij nooit meer. "Het blijft bizar", vindt Vlottes. Volgens Van der Voort had Van Barneveld de pech dat Taylor nét een tikkeltje beter was. En toen The Power aftakelde, werd het ook bij Van Barneveld minder én kwam Michael van Gerwen op.

