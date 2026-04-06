Het is tweede Paasdag en daarmee tijd voor de finaledag van de German Darts Grand Prix in München. De zondag was een dag met twee gezichten voor de Nederlandse darters, maar maandag zijn er nog vier landgenoten over. Danny Noppert won eenvoudig van Karel Sedlacek, terwijl Kevin Doets en Dirk van Duijvenbode later de degens kruisen.

Op de zondag waren er enkele grote Nederlandse successen, maar achteraf blijven toch vooral de matige optredens van Michael van Gerwen en Gian van Veen hangen. Maandag zitten er bij de laatste zestien nog vier Nederlanders. Danny Noppert opent het bal tegen Karel Sedlacek. Niels Zonneveld moet tegen de altijd lastige Josh Rock, terwijl Kevin Doets en Dirk van Duijvenbode elkaar treffen.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen beleefde een dramatische dag op de Euro Tour. Tegen thuisgooier Niko Springer kwam Mighty Mike geen enkel moment goed in de wedstrijd. Even dreigde hij zelfs te verliezen met een zogeheten whitewash. Dat wist de Brabander echter nipt te voorkomen. Van Gerwen verloor kansloos met 1-6 en kan tweede Paasdag met zijn kinderen gaan vieren.

Gian van Veen

Ook Gian van Veen leek weinig gemotiveerd aan de oche te verschijnen in München. Tijdens zijn eerste speeldag na het bijzondere incident met Luke Littler, oogde de nummer drie van de wereld zeer flets. Tegen de immer stoïcijnse Ier William O'Connor verloor de Nederlander uiteindelijk eveneens kansloos met 2-6.

Danny Noppert

Danny Noppert mocht als eerste Nederlander het podium op tijdens de middagsessie op maandag. Hij trof de degelijke Tsjech Karel Sedlacek, maar kwam eigenlijk geen enkel moment in de problemen. The Freeze had een gemiddelde dat bijna tien punten hoger lag dan dat van zijn opponent en dat was ook terug te zien in het duel. Na de eerste legs was het nog even spannend, tot een stand van 3-2 voor Noppert, waarna de Friese darter eenvoudig uitliep tot 6-2.

Programma en uitslagen German Darts Grand Prix

Middagsessie

Danny Noppert 6-2 Karel Sedlacek

Jonny Clayton vs Kim Huybrechts

Krzysztof Ratajski vs Ross Smith

Niko Springer vs Michael Smith

Josh Rock vs Niels Zonneveld

Kevin Doets vs Dirk van Duijvenbode

Nathan Aspinall vs Martin Schindler

William O'Connor vs Andrew Gilding