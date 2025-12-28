De Nederlanders op het WK darts zijn vooralsnog niet lekker uit de feestdagen gekomen. Aan Gian van Veen en Michael van Gerwen de taak om wél succes te boeken in de derde ronde. De topdarters komen zondagavond in actie in 'Ally Pally'. Volg hier de hoogtepunten van alle partijen live.

Jermaine Wattimena moest zondagmiddag het strijdtoneel verlaten, nadat hij met 4-3 van Gary Anderson verloor. Zaterdag maakten de Nederlanders er ook een spektakelstuk van, maar wel met de 'verkeerde' winnaar. Wesley Plaisier en Niels Zonneveld verloren ook allebei met minimale cijfers (4-3).

Gian van Veen - Madars Razma

De avond wordt afgetrapt door Gian van Veen, die het rond 20.10 uur opneemt tegen Madars Razma. Normaliter moet dan een formaliteitje zijn voor de Nederlander die in topvorm verkeert: The Giant staat zevende op de wereldranglijst, zijn tegenstander uit Letland 'slechts' 45e. The Latvian Razzmatazz kende ook een relatief makkelijke loting tot nu toe. Mocht Van Veen winnen, wacht hem in de vierde ronde een partij tegen Ricky Evans of Charlie Manby.

Luke Humphries - Gabriel Clemens

Luke Humphries lijkt naast Luke Littler dé grote favoriet voor de titel. Dan moet hij zondagavond wel zien af te rekenen met Gabriel Clemens. De Duitser verraste in de vorige ronde nog door Wessel Nijman met liefst 3-0 te verslaan. Voor Humphries is Clemens de eerste tegenstander van niveau. Het duel begint rond 21.25 uur.

Michael van Gerwen - Arno Merk

Michael van Gerwen neemt het zondagavond op tegen Arno Merk. De Duitser verraste door Peter Wright (3-0) in de vorige ronde uit te schakelen, nadat hij een ronde eerder al van Noa-Lynn van Leuven won. Nu wacht dus het duel met de grote Van Gerwen. De winnaar van het onderonsje weet al dat Anderson de tegenstander wordt in de vierde ronde, nadat hij Wattimena heeft verslagen. Meer over Merk lees je hier.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.