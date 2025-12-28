Het is Jermaine Wattimena wederom niet gelukt om de laatste zestien van het WK darts te bereiken. In een partij, die als ware reclame voor de sport kan worden gezien, ging de Nederlander onderuit tegen een ijzersterke Gary Anderson. Het overige aantal Nederlanders komt daarmee op drie, maar Wattimena kan met opgeheven hoofd naar huis.

Het affiche tussen Wattimena en Anderson is er een waar veel darters naar uitkeken in de derde ronde. Beide spelers staan bekend als snelle darters die met veel 180'ers lekker doorgooien. Wattimena speelde in de eerste twee rondes spannende wedstrijden tegen Scott Williams en Dominik Gruellich (allebei 3-2 winst), maar ook Anderson wist in ronde één maar net met 3-2 te winnen van Adam Hunt. Mocht Wattimena winnen van Anderson, dan is het de eerste keer dat hij de laatste zestien van het WK haalt.

Flitsend begin

Wattimena en Anderson trapten direct het gaspedaal in en gooiden op hoge snelheid de pijlen richting het bord. Set één deed de Schot dat echter het best. Hij maakte gebruik van wat missers van Wattimena en trok daarmee de set naar zich toe. In set twee was het compleet andersom. Wattimena gooide zijn dubbels uitstekend en won met 3-0 de tweede set, waardoor het 1-1 werd. Met het fijne aspect dat de Nederlander wel een stuk beter scorend gemiddelde gooide.

In set 3 gooiden beide spelers het tempo nog maar eens omhoog en werd het een ware lust voor het oog. In een rap tempo volgden de 180'ers elkaar op en Anderson gooide op een gegeven moment zelfs 145 gemiddeld. De Schot won vervolgens de set met een gemiddelde van 121 en liet Wattimena kansloos.

Evenwichtig duel

Vervolgens ging de storm Anderson iets meer liggen en kreeg Wattimena juist weer kans om in te stappen. Dat lukte de Nederlander in eerste instantie niet, want de Schot pakte met twee 100+ finishes op rij de leiding in de vierde set. Wattimena kwam via een break vervolgens terug en miste in zijn eigen leg de kans om de stand naar 2-2 te trekken. De Nederlander miste twee pijlen op de dubbel en Anderson was snoeihard. Hij pakte weer een leg van Wattimena af en kwam met 3-1 voor.

In set vijf schoot Wattimena juist weer uit de startblokken. De Nederlander pakte de eerste twee legs in de set van Anderson, maar kwam in zijn eigen leg in de problemen. Anderson trok de stand naar 2-2 en mocht zelf gaan beginnen om voor de wedstrijd te gooien. Dat deed de Schot vervolgens uitstekend, maar de laatste twee pijlen miste Anderson. Wattimena pakte vervolgens het kansje wel en onder druk gooide hij een knappe finish om de stand in sets naar 3-2 te trekken.

Wattimena mocht set zes beginnen en kwam daarmee helemaal terug in de wedstrijd. Anderson miste belangrijke kansen op de break en de Nederlander pakte zijn kansen wel. De Schot miste al vier wedstrijdpijlen, maar door sterk spel van Wattimena kwam de stand op 3-3. De laatste set werd een ware thriller waarin Anderson nog op één pijl een 9-darter miste. Uiteindelijk brak de Schot Wattimena in de laatste leg en werd het 5-3 in de laatste set voor Anderson. Een van de beste partijen van het toernooi betekent dus wel de uitschakeling van Wattimena. In de volgende ronde wacht voor Anderson Michael van Gerwen of Arno Merk.

