Op het WK darts strijden de darters voor een plek in de finale van het toernooi, maar ook voor de rest van het seizoen. Zo is het toernooi dé ideale plek om je te laten zien voor een plekje in de Premier League. Stephen Bunting zou als nummer vier van de wereld zeker moeten zijn van een ticket, maar Vincent van der Voort vertelt in Sportnieuws.nl Darts Draait Door dat hij daar niet zo zeker van moet zijn.

Bunting speelde zaterdagavond zijn derde ronde op het WK darts tegen James Hurrell. Laatstgenoemde schakelde in ronde twee al Dirk van Duijvenbode uit en maakte het ook Bunting enorm lastig. Scorend was Hurrell beter, in zijn finishes was Hurrell beter en ook in de einduitslag was Hurrell beter. Bunting bleef er nog lang aanhangen, maar uiteindelijk werd hij toch uitgeschakeld. Hurrell was met 4-3 te sterk en daarmee is Bunting de hoogst geklasseerde speler die uit het WK darts ligt.

Door de 'vroege' zege staat mogelijk ook de Premier League of darts op de tocht voor de Brit. De Premier League is een format waarin de acht beste spelers ter wereld tegen elkaar spelen. Met dat format valt een hoop prijzengeld te verdienen en doorgaans is de top vier van de wereld zeker van deelname. Dat zou dus op dit moment gelden voor Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen en Bunting. Laatstgenoemde kan echter nog fors gaan zakken op de ranglijst.

Vincent van der Voort

Ook ex-topdarter Van der Voort vreest voor Bunting en zijn plek in het prestigieuze toernooi. "Is hij wel zo zeker van de Premier League? Hij is toch de Peoples Champ en staat nog steeds nummer vier van de wereld." Bunting lijkt ook fors te gaan dalen op de wereldranglijst. Bij een zege op Andreas Harrysson gaat Jonny Clayton over de Brit heen, bij nog twee zeges ook Josh Rock en Gian van Veen en bij een halve finale-plek ook Nathan Aspinall en Martin Schindler.

Van der Voort vindt zelf ook dat Bunting dit jaar geen zekerheid is voor de Premier League. "Ook Danny Noppert verdient het meer dan Bunting. Ik denk dat het voor hem echt lastig wordt. Als je kijkt naar de namen die het ook verdienen, er zijn er genoeg die ook strijden voor die plekken. Die zitten er allemaal nog in en hij niet meer. Voor hem is het te hopen dat er nog een paar toppers uitgaan."