Het einde van het WK darts is alweer in zicht. Maandag zijn de laatste partijen in de derde ronde en begint ook al de vierde ronde meteen. Eerst hoopt de Nederlander Kevin Doets zich bij landgenoten Michael van Gerwen en Gian van Veen te voegen. In de middagsessie leert ook Van Veen zijn tegenstander kennen. Volg hier het WK darts live.

De laatste partijen van de derde ronde staan maandagmiddag alweer gepland, waarna het toernooi doorgaat naar de laatste zestien. In de avond zijn de eerste twee achtste finales en de komende dagen volgen de andere duels. Maandag wordt in vier wedstrijden bepaald wie zich als laatste spelers mogen melden in de achtste finales. Kevin Doets kan er nog voor zorgen dat het aantal Nederlanders in die fase van twee naar drie gaat. Tot nu toe zijn alleen Michael van Gerwen en Gian van Veen geplaatst voor ronde 4.

Justin Hood - Ryan Meikle

De eerste wedstrijd van de middagsessie betekent de terugkeer van Justin Hood. De nummer 86 van de wereld schakelde in ronde twee Danny Noppert uit in een van de meest spectaculaire partijen van het toernooi. Met een gemiddelde van 103 en elf 180'ers maakte Happy Feet indruk en daarom wordt hij gezien als favoriet in zijn partij tegen Ryan Meikle. The Barber was dit toernooi minder overtuigend. In de tweede ronde had Meikle het heel zwaar met Jonny Tata en wist hij maar nipt te winnen. Tegen de Nieuw-Zeelander werd het 3-2 en Meikle gooide gemiddeld niet meer dan 85.5.

Ricky Evans - Charlie Manby

Vervolgens is het aan Ricky Evans om terug te keren in het Alexandra Palace. Hij won zijn tweede ronde ook in een ware thriller van de nummer zeven van de plaatsingslijst James Wade. Evans gooide echter geen bijster hoog gemiddelde (88) en dus lijken er kansen te liggen voor de twintigjarige Charlie Manby. Champagne schakelde in ronde één verrassend Cameron Menzies uit en maakte in ronde twee gehakt van Adam Sevada. De winnaar van dit duel speelt tegen Van Veen in de vierde ronde.

Nathan Aspinall - Kevin Doets

Luke Humphries zit vervolgens in de laatste partij van de middagsessie vol smart te wachten op zijn tegenstander dinsdag. De Nederlander Doets zou dat kunnen worden, maar Nathan Aspinall is de favoriet. Doets is sinds kort weer gelukkig in de liefde, dus misschien bezorgt hem dat wel vleugels tegen een van de publiekslievelingen in Ally Pally.

