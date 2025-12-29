Justin Hood staat in de vierde ronde van het WK darts en is daarmee de sensatie van Alexandra Palace. Als nummer 86 van de wereld mocht hij alleen maar dromen van een mooi debuut, maar nu hij liefst drie tegenstanders heeft verslagen komt zijn grote droom al bijna in vervulling. Niet alleen ver komen op het WK, maar ook het bijbehorende prijzengeld gebruiken voor zijn bizarre doel.

Hood kwam zonder tourkaart naar het WK, maar is door zijn overwinningen op Nick Kenny, Danny Noppert en maandagmiddag Ryan Meikle voor 2026 verzekerd van zijn toegangsbewijs tot alle PDC-toernooien. Hij is opgeklommen tot de nieuwe nummer 63 van de wereld en zijn einde is nog niet in zicht. In de volgende ronde treft hij Callan Rydz of Josh Rock voor een plek in de kwartfinale en liefst 100.000 pond prijzengeld.

Chinees restaurant openen

Maar ook de 60.000 pond prijzengeld is al meer dan welkom voor Hood. 'Happy Feet' heeft namelijk een bizarre droom. Niet alleen wil hij (zoals elke darter op het WK) wereldkampioen worden, maar het geld wat hij bij elkaar gooit in Ally Pally heeft ook al een bestemming. Hij wil een Chinees afhaalrestaurant openen met zijn WK-geld. Hij houdt zo ontzettend veel van het Aziatische eten, dat hij er de baas over wil worden. Al heeft hij geen kaas gegeten van bedrijfsvoering, geeft hij eerlijk toe.

'Binnen een week failliet'

"Ik heb nog niet naar de financiën gekeken en hoe dat werkt", zei Hood op het WK tegen de verzamelde media. "We zouden zomaar eens binnen een week failliet kunnen zijn, want ik eet zoveel Chinees eten. Ik wilde ook in Londen blijven met Kerstmis, omdat er zoveel goede Chinese restaurants in de stad zijn. Ik eet het het liefst elke dag." De 60.000 pond die Hood al rijker is met het bereiken van de vierde ronde komt vast van pas. Maar als hij de kwartfinale haalt, komt daar 40.000 pond bij. Daarna loopt het steeds harder op.

