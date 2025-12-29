Wout Weghorst maakt er een traditie van om bij het WK darts te verschijnen. Niet als speler of als fan in Ally Pally, maar als liefhebber en analist in de studio van Viaplay. De veelbesproken spits van Ajax verschijnt al jaren rond het WK darts op televisie, omdat het tegelijkertijd met de winterstop gehouden wordt.

Weghorst kreeg maandagmiddag een heuse opkomst in de dartsstudio. Hij moest toegeven dat hij dit jaar wel héél veel darts heeft gezien. "Ik denk dat ik niet meer dan vijf wedstrijden heb gemist", glimlachte de liefhebber van de sport op de vraag hoeveel van het WK hij ziet als topsporter. Wordt zijn gezin, met vier dochters, niet helemaal gek van 'papa' en zijn darts? Weghorst blijkt daar een oplossing voor gevonden te hebben.

'Ze doen nog een middagslaapje'

"Twee van mijn kinderen doen nog een middagslaapje, dus dan heb ik het zo geregeld dat ik de eerste potjes van de middagsessie kan kijken. En 's avonds slapen ze allemaal, dus dan kan ik makkelijk kijken", zei de Ajax-spits tijdens de uitzending. "Maar het begint wel op te vallen nu, want papa kijkt normaal gesproken nooit tv."

Van Weghorst is bekend dat hij zelf ook een aardig pijltje kan gooien. "Het begon ooit bij mijn ouders, mijn vader had een bord hangen. Ik vind het echt heel leuk om te doen ook."

Aankondiging zwangerschap

Bijna precies een jaar geleden (op 30 december) was Weghorst ook al te gast in de Viaplay-studio om bij het WK darts te kunnen zijn. Toen kondigde hij aan dat hij en zijn vriendin Nikki van Esch hun vierde kindje verwachtten. Die is inmiddels geboren en dus is het grote gezin dat Weghorst altijd wilde weer een stuk completer. Voor voetballers als de Oranje-spits is het momenteel winterstop en dus heeft Weghorst alle tijd om van het darts te genieten. Recent speelde hij zelfs nog met Gerwyn Price, Ross Smith en ploeggenoot Davy Klaassen.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.