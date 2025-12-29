Ricky Evans heeft zich in de middagsessie van het WK darts flink misdragen. Het liep voor geen meter bij de Engelsman en dus gooide hij er een aantal legs met de pet naar. Dat mag niet en dus kan hij een boete van de PDC verwachten. Charlie Manby won daardoor eenvoudig en is de volgende tegenstander van Gian van Veen. Kevin Doets kan de derde Nederlander worden in de vierde ronde. Volg hier het WK darts live.

Nathan Aspinall - Kevin Doets

Luke Humphries zit vervolgens in de laatste partij van de middagsessie vol smart te wachten op zijn tegenstander dinsdag. De Nederlander Doets zou dat kunnen worden, maar Nathan Aspinall is de favoriet. Doets is sinds kort weer gelukkig in de liefde, dus misschien bezorgt hem dat wel vleugels tegen een van de publiekslievelingen in Ally Pally.

Ricky Evans - Charlie Manby 2-4

Evans kwam tegen Manby met 2-1 in sets voor en er leek geen vuiltje aan de lucht, ook in de vierde set niet. Manby knokte zich knap naar een 2-2 in sets en daarna kantelde de wedstrijd. Evans gooide steeds minder en leek bij 3-2 achter al de handdoek in de ring te gooien. Met veel misbaar toonde hij zijn frustratie en haalde hij zelfs streken uit op het podium, waar zelfs de scheidsrechter en het publiek niet om konden lachen. Manby maakte het professioneel af en staat in de vierde ronde tegen Van Veen.

Justin Hood - Ryan Meikle 4-1

Het dartssprookje van Justin Hood blijft maar doorgaan op het WK. De 'beul' van Danny Noppert trof maandagmiddag Ryan Meikle in de derde ronde en had geen kind aan zijn landgenoot. Hood stond binnen no-time met 3-0 voor in sets, waarna Meikle een prachtset gooide. Met finishes van 146 en 147 prikte hij zijn eerste set op het bord. Hood moest herstellen in de vijfde set en oogde wat bibberig, maar klaarde de klus wel. Hood speelt voor de jaarwisseling in de vierde ronde tegen Josh Rock of Callan Rydz.

