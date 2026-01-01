Luke Littler kreeg een pikant onthaal bij zijn terugkeer op het WK darts. De Engelsman, nog altijd regerend wereldkampioen, deed vlak voor de jaarwisseling iets opmerkelijks door een sneer uit te delen aan het publiek in Ally Pally. Voor de start van zijn kwartfinale tegen Krzysztof Ratajski toonden de fans dat ze zijn woorden niet vergeten waren.

Met flink veel boegeroep en gefluit werd nummer één van de wereld Littler het podium opgehaald door mastercaller John McDonald. Het publiek liet zich even flink gelden en zorgde voor een ongemakkelijke sfeer rondom de topdarter. Die bleef echter stoïcijns en deed ook niks om het vuurtje verder op te stoken. Hij deed kalm zijn ronde langs de scheidsrechters en tegenstander Ratajski en bedankte de mensen in de zaal die wel voor hem waren.

Opzwepend opkomtnummer

Het scheelde dat het opkomstnummer erg opzwepend is en dat veel fans het uitjoelen al snel inwisselden voor meezingen, dansen en toch ook weer juichen. Daarmee was de pikante ontvangst maar van korte duur en konden Littler en Ratajski 'rustig' aan hun duel beginnen. Ook tijdens het gooien kwam er verder geen misbaar van de fans meer richting de nog altijd pas achttienjarige Engelsman. Aan het einde van de eerste set won hij ook in één klap zijn laatste critici weer voor zich.

Some boos for Littler as he makes his way to the stage, but the fans can't help but join in with his walk-on song 🗣️ 🎶 pic.twitter.com/o35Mk4rbpq — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) January 1, 2026

Brul na grote vis

Aan het einde van de eerste set brulde Littler alle frustratie van zich af door met 170 te finishen en daarmee op een 1-0 voorsprong te komen. Dat is de hoogste finish van allemaal en zorgt voor extra feest bij de fans. Ook Ally Pally stond meteen op z'n kop na dat hoogtepuntje van Littler. Zelf maakte hij het gebaar van het binnenhengelen van de 'grote vis', zoals een 170-finish in de volksmond heet. Met een brul ging hij van het podium voor de eerste pauze en lijkt de halve finale binnen handbereik.

