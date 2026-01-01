Luke Littler is ook in de kwartfinale van het WK darts torenhoog favoriet. Maar tegen Krzysztof Ratajski speelt er meer mee dan alleen de wedstrijd. Hoe gaat het nieuwe publiek in Alexandra Palace reageren op de regerend wereldkampioen en nummer 1 van de wereld, die na zijn vorige wedstrijd een flinke sneer uitdeelde naar de joelende en fluitende fans. Ex-prof Vincent van der Voort vindt dat Littler stom is geweest.

"Hij zou eigenlijk met een statement naar buiten moeten komen met dat het niet de bedoeling was. Even met de billen bloot. Maar dat gaat hij waarschijnlijk niet doen", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Hij vindt dat Littler echt te ver is gegaan, vooral voor zijn eigen bestwil, door uit te halen naar het publiek in Ally Pally. "Dit is echt niet handig van hem. Het beste wat hij kan doen is zeggen dat het een domme uitspraak in het heat of the moment was."

'Hij is ook geknakt'

Van der Voort noemt het een flinke uitglijder van Littler, al verwacht hij niet dat de fans zich in de kwartfinale donderdagavond wéér tegen hem zullen keren. Vooral omdat hij tegen de Pool Ratajski speelt, waar de fans al helemaal niks mee hebben. "Maar hij moet er wel mee oppassen. Van twee dingen kun je niet winnen in je carrière: de pers en het publiek. Ooit gaat het je raken, dat is ook met Gerwyn Price, Mervyn King en Paul Nicholson gebleken. Zolang het goed gaat, heb je er geen last van. Maar als het een keer niet goed gaat, gebeurt het ook. Price is ook geknakt."

'Uiteindelijk verlies je het hè'

Voor een darter is het al niet makkelijk om het publiek tegen je te hebben en al helemaal niet als het een terugkerend iets wordt, zoals met Price. "Zeker als je carrière nog zo lang moet duren. Straks wordt het een avondje uit om Littler uit te gaan fluiten. Uiteindelijk verlies je het hè. De pers en het publiek zijn niet je vijand. Je vijand staat op het podium en die moet je verslaan. Dat is het enige. Daarom is het niet handig om de fans zo te behandelen. Dit was niet het handigste moment van zijn carrière."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.