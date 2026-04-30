Luke Littler krijgt de afgelopen weken veel te verduren. Na diverse akkefietjes met collega's, waaronder Gian van Veen, wordt hij vrijwel overal uitgefloten en hekelen veel mensen zijn nare houding. Maar nu heeft de topdarter zich eens van een andere, mooie kant laten zien. Bovendien doet Littler een open sollicitatie bij een bekend modehuis.

In aanloop naar de Premier League-avond in het Schotse Aberdeen is er nog altijd veel te doen rond Luke Littler. Hoewel hij, na zijn zege vorige week in Liverpool, de gemoederen weer iets heeft doen temperen, is hij bij veel fans in het publiek nog altijd ongewenst. Toch blijkt dat hij ook een lieve kant bezit.

Open sollicitatie

Op Instagram geeft de 19-jarige regerend wereldkampioen een uniek kijkje achter de schermen van zijn dag in Liverpool. Samen met vriendin Faith heeft Littler het behoorlijk naar zijn zin en blijkt hij ook maar gewoon een mens te zijn.

Een topdarter moet natuurlijk lekker ruiken, zo ook Littler. Hij vertelt in zijn filmpje welke parfum die gebruikt en doet meteen een open sollicitatie. "Louis Vuitton Imagination", begint de Engelsman als hij zich eens goed onderspuit. Hij vindt het luchtje klablijkelijk zo fijn dat hij hoopt dat het beroemde Franse modehuis hem wil sponsoren. "Als jullie nog een sponsor nodig hebben? Ik zet jullie wel voor een paar euro op mijn shirt."

Littler blijkt ook een andere kant te hebben

Ook deelt hij samen met zijn vriendin een grote passie voor het verzamelen van sportplaatjes van Panini, die er tegenwoordig ook voor darters zijn. "Faith heeft erg hard gewerkt. Ik denk dat ze nog maar een paar kaartjes mist", licht hij toe, terwijl hij trots zijn stickerboek toont. "Maar misschien verspil ik hier mijn tijd wel mee, voordat ik naar Liverpool vertrek. Dan zullen we zien hoe de scousers reageren op mij." Daar werd hij afgelopen week keihard uitgefloten, al deerde hem dat niet want hij won de avond.

Op het eind zijn er nog beelden te zien van Littler die lief met zijn vriendin eenzelfde kledingstuk draagt. En dat is niks minder dan het bekende vissershoedje van WK-sensatie Justin Hood. "Een shout-out naar Justin voor deze waanzinnig gave vissershoedjes", aldus Littler. Veel fans vinden het geweldig om eens een totaal andere kant te zien van de jonge topdarter. Het is sowieso een win-win-situatie voor hem, daar het publiek wellicht wat milder voor hem wordt. Al is dat donderdag in Schotland nog maar de vraag.