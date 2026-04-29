Michael van Gerwen kan donderdag een grote stap zetten richting de play-offs in de Premier League. De Nederlandse topdarter treft in Aberdeen tijdens de dertiende speelronde Luke Humphries en dat is een van zijn grote concurrenten.

Van Gerwen won de eerste avond in de Premier Leauge en haalde de finale van de tweede speelronde, maar presteert sindsdien vrij wisselvallig. Desondanks ligt hij nog altijd op koers voor een plekje in de halve finales. De zevenvoudig kampioen staat met 18 punten op de vierde plek. Hij heeft daarmee een marge van vier punten op naaste concurrent Gian van Veen en staat er zelfs vijf voor op titelhouder Humphries.

De Nederlandse topdarter treft donderdag Humphries en die clash kan weleens cruciaal worden. Als Van Gerwen wint dan zet hij de wereldkampioen van 2024 op zes punten achterstand en dat zou betekenen dat de Engelsman zelfs aan een avondzege in de laatste drie speelronden niet genoeg heeft om de play-offs te halen.

Cruciaal duel voor Van Gerwen en Humphries

Van Gerwen weet dan ook hoe cruciaal de clash met Humphries is: "Vanaf nu is elke week belangrijk, je moet punten pakken. Iedereen weet ik dat ik altijd kom om te winnen en dat ik altijd honderd procent geef. Er is nog een lange weg te gaan, maar dat maakt niet uit. Je moet hard blijven werken en blijven knokken, dan is alles mogelijk."

De drievoudig wereldkampioen heeft het gevoel dat hij er beter voor had kunnen staan, maar wil daar ook niet te lang over treuren: "Ik heb een aantal weken verpest door wedstrijden te verliezen die ik had moeten winnen, maar dat is nou eenmaal hoe het is. De druk staat er bij iedereen op en je moet leveren. Ik moet gewoon wedstrijden winnen."

Humphries haalde bij zijn eerste twee deelnames elke keer de finale en vorig jaar won hij die zelfs van Luke Littler. In deze editie heeft hij na diezelfde Littler het hoogste gemiddelde van allemaal, maar dat betaalt zich nog niet uit in de resultaten. Van opgeven wil hij echter nog niet weten: "Misschien gaat het zo'n jaar worden waarin ik heel hard moet vechten om uiteindelijk toch net door te gaan. Ik blijf het proberen, ik blijf pushen en geef alles wat ik heb."

Strijd om play-offs

Met nog vier rondes te gaan zijn Jonny Clayton en Luke Littler al zeker van een plekje bij de beste vier. Zij mogen zich dus sowieso melden bij de play-offs. Gerwyn Price en Van Gerwen zijn op dit moment de nummers 3 en 4, maar zij zullen in de laatste weken nog aan de bak moeten om hun plaats in de halve finales veilig te stellen.