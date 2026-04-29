Luke Humphries staat steeds vaker in de schaduw van zijn naam- en landgenoot Luke Littler. Toch behoort de topdarter nog altijd tot de favorieten als hij aan de oche verschijnt. Maar binnenkort kunnen we hem wellicht niet meer herkennen. Humphries heeft namelijk een ingrijpende metamorfose ondergaan.

Als nummer twee van de wereld in het darts zitten veel dingen mee in het leven van Luke Humphries. Hij heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt, en verdient er daarnaast ook een zeer goed zakcentje mee. Bovendien is de Engelsman een echte winnaar, die al een indrukwekkend palmares heeft opgebouwd. Maar zelfs als internationale topdarter kan je nog wel eens erg onzeker zijn. En daar heeft Humphries inmiddels iets aan laten doen.

'Ik was erg onzeker'

De grootste onzekerheid van de 31-jarige Humphries was - net als bij meer mensen uit Groot-Brittannië - lange tijd zijn gebit. Met tanden die schots en scheef stonden, had de eenmalig wereldkampioen het er zelfs lastig mee om breeduit te lachen. Daar moest verandering in komen, bedacht Humphries. Hij startte een lang traject om iets aan zijn uiterlijk te veranderen.

"Ik ben nu al weer zestien maanden met dit traject bezig", vertelt een openhartige Humphries in een video op zijn eigen Instagram-kanaal. Wat opvalt is dat hij direct helemaal straalt, en ook grijnst met zijn tanden bloot. "Het was een spannend traject voor me, want zoals iedereen weet, was ik erg onzeker over mijn tanden en daarom dacht ik dus ook dat het een zware weg zou worden."

Onherkenbare Humphries

Vanwege het drukke leven als professioneel darter koos Cool Hand er voor om een onzichtbare beugel te dragen, die hij eenvoudig zelf in en uit kon doen. "Aangezien ik veel weg ben tijdens het spelen, kan ik er verder niet heel veel aan doen", licht hij zijn keuze voor het beugeltje toe. "Maar de behaalde resultaten zijn enorm voor mij en mijn zelfvertrouwen."

Een echte veelwinnaar moet natuurlijk ook uitbundig kunnen juichen, en daar hoort ook lachen bij. "Voor mij is het belangrijk dat ik nu weer kan lachen als ik op dat podium sta. Het is echt een fantastische keuze geweest, die ik iedereen kan aanraden", besluit een trotse Humphries. Op het moment dat hij zijn tanden toont, lijkt hij haast onherkenbaar. Enkele jaren geleden onderging hij ook al een grote metamorfose, toen hij tientallen kilo's afviel.