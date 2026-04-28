Wessel Nijman groeit dit jaar uit tot een soort Luke Littler-light. De Noord-Hollandse darter pakte dinsdag alweer zijn vijfde titel van 2026 en is daardoor bezig aan een waanzinnig sterk seizoen. Dit keer was hij de beste na een Nederlands onderonsje in de finale.

De 25-jarige Nijman verstevigde met zijn eindzege tijdens Players Championship 12 zijn leiding in het klassement van de Pro Tour. De geboren Uitgeester pakt niet alleen de titel, maar ook 15.000 Britse ponden aan prijzengeld. Daarmee is hij nog altijd ongenaakbaar aan kop. Ook landgenoot Jermaine Wattimena kon hem niet stoppen. In de finale kwam hij met 4-2 voor tegen Nijman, maar pakte hij vervolgens nog maar één leg: 8-5.

Wessel Nijman claims his FOURTH Players Championship title in just 12 events this year, defeating compatriot Jermaine Wattimena 8-5 in the #PC12 final in Milton Keynes 😮‍💨 pic.twitter.com/y5j883ZvS2 — PDC Darts (@OfficialPDC) April 28, 2026

Door het oog van de naald

Het is alweer de vijfde titel voor Nijman van 2026, nadat hij eerder al drie Players Championships én een Euro Tour won. En dat terwijl hij in de tweede ronde nog met de schrik was vrijgekomen. De Engelsman Tom Sykes dwong hem tot het uiterste, maar miste een matchdart om weer eens voor een andere winnaar te zorgen. Nijman versloeg hem met 6-5 en was gedurende de dag verder te sterk voor Scott Williams, Sebastian Bialecki, Ryan Searle, de verrassing van de dag Nathan Potter en Tom Bissell.

Nijman is nu na Littler de beste darter in de afgelopen twaalf maanden. Hij ging Gerwyn Price op die ranglijst voorbij. De nummer zestien van de wereld sloeg ook een groot gat met zijn concurrenten op de Pro Tour Order of Merit. Price deed namelijk niet mee aan PC 12 en nummer drie Chris Dobey verloor in de kwartfinales. Nijmans voorsprong is daardoor al bijna 70.000 Britse ponden op de nummer twee.

Privilege

Belangrijker voor hem was dat hij Wattimena weer inhaalde op de officiële wereldranglijst en de nummer zestien van de wereld is geworden. Zijn voorsprong op hem is 2000 Britse ponden en daar is Nijman blij mee. "Mijn grote doel dit jaar was om in die top-zestien te staan, zodat ik het privilege heb om op Euro Tours op zaterdag pas te hoeven beginnen in plaats van vrijdag en dat ik in een bepaald deel van de loting terechtkom tijdens grote toernooien. Dat het nu al lukt, is waanzinnig."

Raymond van Barneveld

Al die zeges waren met ruimere marges dan van Sykes, die maandag nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld in de eerste ronde. Ook dinsdag was het voor de dartslegende alweer vroeg klaar. Dit keer verloor hij in de eerste ronde meteen van Krzysztof Ratajski, die ook met 6-1 te sterk was. Wattimena versloeg in de halve finale Kevin Doets, de derde Nederlander bij de laatste vier. Michael van Gerwen deed niet mee.

Beluister de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In een rustige dartsweek is er toch nog genoeg gebeurd voor ex-prof Vincent van der Voort om terug te blikken met presentator Damian Vlottes in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Onder meer de eerste PDC-titel van Beau Greaves komt uitgebreid voorbij. Ook worden de kansen van Michael van Gerwen en Gian van Veen in het restant van de Premier League Darts besproken. Beluister de nieuwe aflevering hieronder, of check 'm via YouTube, Spotify en Apple Podcasts.